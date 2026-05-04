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El 4 de mayo: así nació el Día Mundial de Star Wars

La fecha surgió por un juego de palabras y hoy reúne a millones de fans que celebran el legado galáctico de la saga creada por George Lucas

  • 04
  • Mayo
    2026

Cada 4 de mayo, millones de seguidores alrededor del mundo rinden homenaje a la icónica saga creada por George Lucas en el denominado Día de Star Wars, una fecha que ha evolucionado de un simple juego de palabras a un fenómeno cultural global que une generaciones enteras bajo el poder de la Fuerza.

La celebración nació gracias a la similitud fonética en inglés entre la célebre frase “May the Force Be With You” y la fecha “May the 4th”, una coincidencia lingüística que fue adoptada por fanáticos de la franquicia hasta consolidarse como una de las festividades más reconocidas dentro de la cultura pop.

El curioso origen político del Día de Star Wars

Aunque hoy está profundamente ligado al universo cinematográfico, el origen de esta expresión se remonta a 1979 en el Reino Unido. Tras la victoria de Margaret Thatcher como primera ministra británica, su partido publicó en el diario London Evening News un mensaje que decía: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”.

star wars

Décadas después, esta ingeniosa frase fue recuperada por la comunidad de seguidores de Star Wars, que la transformó en el emblema oficial de una jornada destinada a celebrar el impacto de una franquicia que redefinió la ciencia ficción y el entretenimiento moderno.

Cómo se celebra el 4 de mayo en el mundo

En la actualidad, el Día de Star Wars se vive en todos los continentes con actividades que abarcan desde proyecciones especiales en cines, maratones de películas y estrenos temáticos, hasta convenciones masivas donde miles de fanáticos participan en cosplay, concursos y reuniones comunitarias.

Las emblemáticas Legiones de Stormtroopers suelen protagonizar desfiles y eventos benéficos, mientras que museos, centros científicos y espacios educativos organizan conferencias sobre la tecnología, la narrativa y la influencia científica inspirada por la saga.

Disney, Lucasfilm y el fenómeno comercial

La fecha también representa una oportunidad estratégica para Disney y Lucasfilm, compañías que suelen aprovechar el 4 de mayo para anunciar nuevas series, avances exclusivos, cortometrajes animados y lanzamientos especiales dentro del universo galáctico.

star wars

Además, tiendas especializadas y plataformas digitales ofrecen promociones en figuras coleccionables, videojuegos, ropa temática y literatura expandida, fortaleciendo el peso comercial de una marca que sigue generando enorme pasión a casi cinco décadas de su debut.

Una comunidad global impulsada por la Fuerza

Más allá del entretenimiento, esta celebración impulsa la unión entre seguidores mediante actividades solidarias, encuentros virtuales y campañas en redes sociales con etiquetas virales que convierten a Star Wars en tendencia mundial cada año.

Así, el Día de Star Wars reafirma su relevancia como una fecha que trasciende la pantalla, manteniendo vivo el legado de la familia Skywalker, los Jedi, los Sith y la eterna lucha por el equilibrio de la Fuerza, consolidándose como uno de los pilares culturales más influyentes de la era moderna.


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