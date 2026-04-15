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Escena

George Clooney será homenajeado en Premios Chaplin

El actor y cineasta George Clooney será homenajeado en la edición número 51 de la Gala del Premio Chaplin, que se llevará a cabo el próximo 27 de abril

  • 15
  • Abril
    2026

El actor y cineasta George Clooney será homenajeado en la edición número 51 de la Gala del Premio Chaplin, que se llevará a cabo el próximo 27 de abril en el Lincoln Center, uno de los recintos culturales más emblemáticos de la ciudad.

El evento, organizado por Film at Lincoln Center, reunirá a destacadas figuras del entretenimiento como el presentador Stephen Colbert y la actriz Julianna Margulies, quienes rendirán tributo a la trayectoria del actor.

Un homenaje entre colegas y amigos

La gala contará también con la participación del ganador del Óscar Sam Rockwell y el actor y director John Turturro, quienes compartirán escenario para destacar la carrera de Clooney y relatar anécdotas personales.

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La selección de invitados no es casual. Margulies compartió pantalla con Clooney en la exitosa serie ER; Colbert lo tuvo como primer invitado en su programa The Late Show en 2015; Rockwell trabajó bajo su dirección en Confessions of a Dangerous Mind; y Turturro coincidió con él en O Brother, Where Art Thou?.

Reconocimiento a una carrera multifacética

A sus 64 años, Clooney ha construido una sólida trayectoria como actor, director y productor, que incluye dos premios Óscar y múltiples reconocimientos internacionales.

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Además, ha sido distinguido por el Instituto Estadounidense del Cine (AFI) por su contribución a la industria.

El reconocimiento también destaca su labor humanitaria, particularmente su activismo en favor de los derechos humanos en regiones como Darfur y Sudán, lo que le valió ser nombrado Mensajero de la Paz de la ONU.

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La Gala del Premio Chaplin es el principal evento de recaudación de fondos de Film at Lincoln Center, cuyos ingresos se destinan a programas educativos y al Festival de Cine de Nueva York.

El año pasado, el homenajeado fue el cineasta español Pedro Almodóvar, en una ceremonia que contó con figuras como Dua Lipa, Mikhail Baryshnikov y Rossy de Palma.

 


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