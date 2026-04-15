George Clooney será homenajeado en Premios Chaplin

El actor y cineasta George Clooney será homenajeado en la edición número 51 de la Gala del Premio Chaplin, que se llevará a cabo el próximo 27 de abril en el Lincoln Center, uno de los recintos culturales más emblemáticos de la ciudad.

El evento, organizado por Film at Lincoln Center, reunirá a destacadas figuras del entretenimiento como el presentador Stephen Colbert y la actriz Julianna Margulies, quienes rendirán tributo a la trayectoria del actor.

Un homenaje entre colegas y amigos

La gala contará también con la participación del ganador del Óscar Sam Rockwell y el actor y director John Turturro, quienes compartirán escenario para destacar la carrera de Clooney y relatar anécdotas personales.

La selección de invitados no es casual. Margulies compartió pantalla con Clooney en la exitosa serie ER; Colbert lo tuvo como primer invitado en su programa The Late Show en 2015; Rockwell trabajó bajo su dirección en Confessions of a Dangerous Mind; y Turturro coincidió con él en O Brother, Where Art Thou?.

Reconocimiento a una carrera multifacética

A sus 64 años, Clooney ha construido una sólida trayectoria como actor, director y productor, que incluye dos premios Óscar y múltiples reconocimientos internacionales.

Además, ha sido distinguido por el Instituto Estadounidense del Cine (AFI) por su contribución a la industria.

El reconocimiento también destaca su labor humanitaria, particularmente su activismo en favor de los derechos humanos en regiones como Darfur y Sudán, lo que le valió ser nombrado Mensajero de la Paz de la ONU.

La Gala del Premio Chaplin es el principal evento de recaudación de fondos de Film at Lincoln Center, cuyos ingresos se destinan a programas educativos y al Festival de Cine de Nueva York.

El año pasado, el homenajeado fue el cineasta español Pedro Almodóvar, en una ceremonia que contó con figuras como Dua Lipa, Mikhail Baryshnikov y Rossy de Palma.

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