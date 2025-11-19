Gerardo Ortiz evita prisión tras caso vinculado al CJNG

El cantante de narcocorridos, Gerardo Ortiz, evitó ir a prisión luego de ser acusado de realizar transacciones financieras con empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, una jueza federal de Los Ángeles determinó este miércoles que Ortiz deberá cumplir tres años de libertad supervisada, tras la recomendación conjunta de su defensa y la fiscalía estadounidense.

Este caso se debe a que, en 2018, Ortiz realizó varios conciertos con la empresa mexicana Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear, acusado de lavar dinero para el CJNG. Y que, de acuerdo con el cantante, participó únicamente porque estaba bajo la dirección de su entonces manager, José Ángel del Villar.

Tanto Del Villar como su jefe financiero, Luca Scalisi, Pérez Alvear y la firma Del Entertainment —que agrupa a Del Records, sello del que Del Villar era CEO— enfrentan cargos por estos vínculos financieros con el narcotráfico.

Ortiz fue procesado por separado y arraigado el pasado 28 de mayo, dos meses después de testificar contra Del Villar. Durante el juicio, señaló que su exmanager encabezó una conspiración para realizar negocios con personas vinculadas al CJNG.

El cantante se declaró culpable de un cargo similar al de los otros acusados y gracias a un acuerdo de culpabilidad y su cooperación con la investigación, Ortiz logró reducir su condena y evitar la prisión.

