Hijos de Angelina Jolie buscan quitarse el apellido de Brad Pitt

El único de los seis hijos que no ha iniciado un proceso público para modificar su nombre es Pax, pero aparentemente también se encuentra distanciado del actor

Los hijos de Angelina Jolie tomaron una contundente decisión al buscar quitarse el apellido de su padre, Brad Pitt. En los últimos meses, varios de ellos han emprendido procesos legales para adoptar únicamente el apellido de su madre, una decisión que refleja el distanciamiento que mantienen con el actor tras años de conflictos familiares.

Shiloh, la primera hija biológica de la expareja, fue quien abrió el camino al completar el cambio de apellido después de alcanzar la mayoría de edad. Ahora, sus hermanos Maddox y Zahara también avanzan en los trámites para ser reconocidos legalmente solo como Jolie.

A esta lista se sumó recientemente Vivienne, quien presentó una solicitud para eliminar el apellido paterno por motivos personales. En el caso de Knox, aunque no se ha confirmado un procedimiento legal, ya ha sido identificado públicamente únicamente con el apellido Jolie en algunos documentos.

El único de los seis hijos que no ha iniciado un proceso público para modificar su nombre es Pax, aunque desde hace tiempo se ha reportado que la relación con Brad Pitt también es distante.

¿Cuándo comenzó a fracturarse la familia de los exitosos actores?

La fractura familiar se remonta a 2016, cuando Angelina Jolie solicitó el divorcio del actor tras un incidente ocurrido durante un vuelo privado. A partir de entonces, la expareja enfrentó una prolongada disputa legal que incluyó diferencias por la custodia de sus hijos y otros asuntos patrimoniales.

Aunque Brad Pitt ha negado las acusaciones relacionadas con aquel episodio y las investigaciones concluyeron sin cargos penales en su contra, la relación con varios de sus hijos no logró recomponerse.

Fuentes cercanas a Angelina Jolie señalan que la actriz ha respaldado las decisiones de sus hijos y mantiene la esperanza de que, con el paso del tiempo, la familia encuentre un camino hacia la reconciliación. Mientras tanto, personas del entorno de Brad Pitt aseguran que el actor vive con tristeza la decisión de sus hijos de dejar de llevar su apellido.