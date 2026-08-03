Gigi Hadid y Bradley Cooper desatan rumores de boda secreta

Gigi Hadid y Bradley Cooper comenzaron su relación en octubre de 2023 y, desde entonces, han mantenido un romance discreto, alejados de los reflectores

La relación entre Gigi Hadid y Bradley Cooper volvió a acaparar los reflectores luego de que ambos fueran captados paseando por las calles de París con anillos en el dedo anular de la mano izquierda, lo que desató rumores sobre una posible boda secreta. Las imágenes rápidamente se viralizaron y encendieron las especulaciones entre sus seguidores.

El detalle que llamó la atención fue que tanto la supermodelo como el actor portaban anillos similares durante su salida. Para muchos usuarios, el hecho de que ambos llevaran una argolla en el mismo dedo podría significar que ya contrajeron matrimonio en privado, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la pareja.

Un romance discreto desde 2023

Gigi Hadid y Bradley Cooper comenzaron su relación en octubre de 2023 y, desde entonces, han mantenido un romance discreto, alejados de los reflectores. A pesar de ello, en los últimos meses se les ha visto juntos en diversos eventos públicos y fuentes cercanas aseguran que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

Rumores de compromiso surgieron desde 2025

Los rumores de una posible boda no son nuevos. Desde finales de 2025, diversos medios internacionales señalaron que Bradley Cooper habría pedido la mano de Gigi a su madre, Yolanda Hadid, y que ambas familias respaldaban la relación. Sin embargo, ni el actor ni la modelo confirmaron esas versiones.

La reciente aparición de la pareja en París también ocurrió días después de asistir juntos a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, lo que incrementó las especulaciones sobre que ellos podrían haber dado el siguiente paso en su historia de amor. Aun así, representantes de ambos no han emitido comentarios sobre las versiones que circulan.

La posible boda permanece sin confirmar

Por ahora, la supuesta boda de Gigi Hadid y Bradley Cooper permanece en el terreno de los rumores. Mientras no exista una confirmación oficial, la aparición de los anillos sigue siendo el principal motivo de conversación entre sus seguidores, quienes esperan conocer si la pareja decidió llegar al altar lejos del ojo público.