Graban en CDMX escena de la película 'Godzilla x Kong: Supernova'

La cinta 'Godzilla x Kong: Supernova' grabó escenas en Reforma y Bellas Artes, causando revuelo entre peatones y usuarios en redes

  • 25
  • Agosto
    2025

Nuevamente, Godzilla causó caos y destrucción en las calles de la Ciudad de México, pero esta vez no por una pelea con algún otro titán, sino debido al rodaje de su nueva película "Godzilla x Kong: Supernova".

Y es que, durante este fin de semana, se filmaron varias escenas de caos y angustia de la nueva cinta en la avenida Paseos de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, además del Palacio de Bellas Artes.

La noticia de estas grabaciones se hizo viral gracias a que personas que pasaban por las calles se dieron cuenta de que estaban grabando esta nueva cinta debido a la presencia de decenas de extras corriendo entre carros atravesados y humo, por lo que decidieron compartir videos en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que la Ciudad de México es utilizada para grabar una escena del nuevo "Monsterverse", pues en 2018 se grabó parte de la película "Godzilla II: El Rey de los Monstruos".


