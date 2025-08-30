Cerrar X
Nuevo León

Graban caída de parte del techo en antro de Monterrey

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, en redes sociales se desató polémica por la falta de medidas de seguridad en el lugar

  • 30
  • Agosto
    2025

Coloquialmente, se utiliza la frase "se va a caer el techo" para hacer referencia a que una fiesta será muy buena, sin embargo, en un antro ubicado ubicado en el municipio de Monterrey esto de verdad ocurrió y todo quedó grabado en video.

Una usuaria de TikTok compartió el momento en el que se encontraba con sus amigas y justo varios pedazos del techo cayeron sobre ellos y sobre otro grupo que se encontraba en el lugar.

@vanessamaltos7 QUEEE?? 😳 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ original sound - vanessa maltos💫

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, en redes sociales se desató polémica por la falta de medidas de seguridad en el centro nocturno, pues este tipo de situaciones son sumamente riesgosas.

De momento la dirigencia de este antro ha comentado algo al respecto y aparentemente continúa operando con normalidad tras este peculiar hecho.


