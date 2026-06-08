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Escena

GranDiosas Invicto conquista a los regios con su concierto

Lucía Méndez, Alicia Villarreal, Laura León, Ana Cirré, Filippa Giordano y Ángela Carrasco estrenaron con éxito la nueva etapa del espectáculo

  • 08
  • Junio
    2026

El espectáculo GranDiosas Invicto inauguró con un rotundo éxito su nueva etapa, al debutar en la Arena Monterrey, ante miles de regios que disfrutaron de la actuación de seis grandes figuras en el mismo escenario.

Lucía Méndez, Alicia Villarreal, Laura León, Ana Cirré, Filippa Giordano y Ángela Carrasco demostraron en escena, la noche del sábado, por qué tienen bien ganado su lugar en la música y en el gusto del público.

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El dinamismo del espectáculo permitió a los asistentes disfrutar de una estructura escénica ágil, pues hubo música tropical con “La Tesorito”; el toque norteño de “La Guerita Consentida” y el romanticismo de Cirré y Carrasco.

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La diva de las telenovelas puso el toque pop y la aclamada exponente de la pop-ópera Filippa dejó en claro su estilo.

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Las integrantes del elenco de esta edición ofrecieron sus éxitos de manera individual, duetos inéditos y colaboraciones grupales que provocaron múltiples ovaciones de pie por parte del público asistente.

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Esta producción renovada, que destacó por su elaborado diseño visual, vestuarios de alta costura y un despliegue técnico de primer nivel, significó además el debut formal de Lucía Méndez y la cantante pop-ópera Filippa Giordano dentro del concepto, tras varias semanas de ensayos.

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La respuesta de la audiencia regia, catalogada por las mismas artistas como "los padrinos de la gira", se tradujo en múltiples ovaciones de pie que coronaron el reestreno del formato.

Posterior a este exitoso arranque en la Ciudad, el espectáculo continuará con su recorrido por el país, teniendo programada su siguiente parada el próximo sábado 27 de junio en la Arena Ciudad de México.

FOTOS: GUSTAVO ABDIEL TORRES


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