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Escena

Grandiosas Invicto reunirá a seis divas en Monterrey

Lucía Méndez, Ángela Carrasco, Filippa Giordano, Ana Cirré, Laura León y Alicia Villarreal estrenarán este sábado un espectáculo lleno de éxitos y duetos

  • 03
  • Junio
    2026

Lucía Méndez, Ángela Carrasco, Filippa Giordano y Ana Cirré se reportan listas para presentar el espectáculo Grandiosas Invicto, que se estrenará la noche del sábado en la Arena Monterrey.

Así lo aseguraron en entrevista las cantantes, quienes han ensayado arduamente para que todo salga de maravilla durante el show, en el que también participan Laura León y Alicia Villarreal.

“Todas somos unas profesionales, con muchos años de carrera, pero no por eso nos vamos a confiar; nos hemos preparado mucho para el estreno de este show, en el que los regios serán nuestros padrinos”, dijo Lucía Méndez.

Cada una tiene una gran trayectoria, canciones que se han convertido en éxitos y un estilo muy particular, lo que se verá reflejado en la presentación que tendrán en la Ciudad.

Desde hace varios años me estuvieron ‘coqueteando’, me hicieron la invitación, pero por diferentes compromisos no había podido, pero se me antojaba mucho, porque es una fórmula muy atractiva para el público.

“Imagínate ver en el mismo escenario a seis mujeres tan talentosas, vestidas como unas reinas y cantando como nunca, cada una con su estilo, haciendo duetos y todas juntas; es una oportunidad única, es una noche de éxitos, un espectáculo elegante y divertido”, agregó Lucía.

Filippa Giordano, al igual que Lucía, es la primera vez que forman parte del concepto, que desde hace varios años, con diferentes nombres, reúne en escena a grandes intérpretes.

La producción, a cargo de Hugo Mejuto, destaca por su propuesta visual y artística, con vestuarios impactantes, un despliegue de luces, pantallas y músicos en vivo, que colaboran con las intérpretes de distintos géneros.

Todas tienen una agenda llena, pero con todo y eso se dieron la oportunidad de reunirse para presentarse en el mismo escenario, porque les permite ofrecer algo nuevo al público y salirse de su zona de confort.

“Tanto para el público como para nosotros, este es un gran espectáculo; ellos nos ven juntas y nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con grandes artistas y presentarnos ante sus fans”, expresó Ana Cirré.

La buena química que hay entre todas será un plus en escena, según dijo Ángela Carrasco, quien está feliz de volver a Monterrey con un show renovado y de primer nivel.


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