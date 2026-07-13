En círculos conservadores en Estados Unidos, gran parte de la atención se centró en las elecciones de reparto más que en su adaptación de la historia de Homero

Inicio / Escena / Grecia expectante por estreno de 'La Odisea' pese a críticas

Ante la llegada de "La Odisea" de Christopher Nolan a las taquillas este fin de semana, los griegos se encuentran expectantes por la llegada del filme, pese a las críticas sobre el reparto.

Esta conversación sobre las adaptaciones suele girar en torno a cuán fieles son a un texto de origen, pero en un país donde la historia de Homero se enseña y se vuelve a contar en todas las escuelas.

Estudiantes debaten con entusiasmo los encuentros de Odiseo con monstruos y otras aventuras.

Se les enseña a comparar la inteligencia del héroe con su fuerza, a preguntarse si la venganza es moral, si el rey curtido en batalla es realmente un modelo a seguir y si está justificado que mate a los pretendientes de su esposa.

Dicha película, protagonizada por Matt Damon como el rey Odiseo y varias estrellas de Hollywood, sigue el esquema de Homero: el regreso del rey a casa tras la guerra, por medio de dioses y monstruos, para encontrar su palacio tomado por rivales.

Interpretar la historia como teatro, señaló el actor Manos Pintzis, quien encarnó a Odiseo en la producción local, ayuda a los niños a descubrir la mitología de una manera que los libros por sí solos no pueden.

Conservadores se centran en reparto más que en la adaptación de Nolan

En círculos conservadores en Estados Unidos, gran parte de la atención se ha centrado en las elecciones de reparto de Nolan más que en su adaptación de la historia de Homero.

Elon Musk afirmó que Nolan había profanado “La Odisea” después de que se eligiera a la actriz negra Lupita Nyong'o como Helena de Troya.

Estos comentaristas conservadores sostuvieron que la película priorizaba la política identitaria, haciéndose eco de críticas previas de fans a versiones de ciencia ficción y fantasía que eligieron a actores negros y latinos para personajes emblemáticos de una raza o etnia distinta.

La versión de Nolan continúa la tradición con un reparto repleto de estrellas que incluye a Nyong'o, Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya y Charlize Theron, con narración del rapero Travis Scott.