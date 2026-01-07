Coco Gauff lidera a EUA a semifinales de la United Cup

Luego de una derrota en individuales y de un episodio polémico en redes sociales a inicios de semana, Coco Gauff respondió de la mejor manera: dentro de la cancha.

La estadounidense fue figura clave este miércoles en los cuartos de final de la United Cup, al encaminar a su país a las semifinales del torneo.

Coco puffs up 😤@CocoGauff puts Team USA in front of Greece with a 6-3 6-2 win over Sakkari.#UnitedCup pic.twitter.com/ncvuVBxNA3 — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2026

Gauff ganó en dos ocasiones durante la jornada: primero en su partido de singles y después en el decisivo encuentro de dobles mixtos, asegurando el pase de Estados Unidos a las semifinales que se disputarán el sábado en Sídney.

Ventaja inicial ante Grecia

En el primer duelo, Gauff superó con autoridad a Maria Sakkari por 6-3 y 6-2, otorgando a los campeones defensores una ventaja de 1-0 sobre Grecia. Sin embargo, la serie se equilibró cuando Taylor Fritz, afectado por una tendinitis en la rodilla, cayó ante Stefanos Tsitsipas por 6-4 y 7-5, obligando a definir todo en el dobles mixtos.

En el encuentro decisivo, Gauff y Christian Harrison vencieron a Tsitsipas y Sakkari por 4-6, 6-4 y 10-8.

Aunque el desempate parecía controlado por los estadounidenses, que llegaron a liderar 5-1, la dupla griega reaccionó hasta empatar 6-6. Finalmente, Gauff y Harrison mantuvieron la calma para sellar la victoria.

“Creo que hoy estaba golpeando bien la pelota, y cuando eso sucede, mi movimiento en la cancha también es bueno. Usualmente sé que va a ser un buen día”, expresó Gauff tras su triunfo en individuales.

Contexto previo y otros resultados

El lunes, Gauff había generado conversación al publicar un mensaje en redes sociales antes de su partido de singles, en el que buscaba dar contexto a comentarios previos sobre los aficionados estadounidenses.

Ese mismo día, la número cuatro del ranking sufrió una dura derrota ante la española Jessica Bouzas Maneiro por 6-1, 6-7 (3) y 6-0, aunque Estados Unidos logró avanzar como líder del Grupo A.

En otros encuentros del torneo, el argentino Sebastián Báez derrotó 7-5 y 6-4 a Stan Wawrinka en Perth, forzando la definición del duelo en el mixto.

En Sídney, Polonia aseguró su pase tras los triunfos de Hubert Hurkacz e Iga Swiatek sobre Países Bajos y se perfila para enfrentar a Australia en los cuartos de final.

