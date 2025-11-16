Cerrar X
Grecia y Ucrania firman acuerdo de suministro de gas de EUA

Ucrania y Grecia firmaron este domingo en Atenas un acuerdo clave para el suministro de gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos

  • 16
  • Noviembre
    2025

Ucrania y Grecia firmaron este domingo en Atenas un acuerdo clave para el suministro de gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos, en presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis.

El convenio, rubricado entre la empresa griega DEPA y Naftogas de Ucrania, también contó con la asistencia de la embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Según adelantó Zelensky, Ucrania comenzará a recibir GNL estadounidense a partir de enero. El combustible será transportado desde el puerto griego de Alejandrópolis hasta Odesa por medio de gasoductos.

Hasta ese momento, Grecia proveerá gas natural para cubrir las necesidades energéticas del invierno, luego de que los ataques rusos dañaran infraestructura clave en territorio ucraniano.

Mitsotakis subrayó que este acuerdo fue posible gracias a la cumbre energética celebrada en Atenas el 6 y 7 de noviembre, organizada por el Atlantic Council, donde participaron más de 80 funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea.

Durante ese encuentro, el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, aseguró que Estados Unidos está dispuesto a reemplazar completamente el gas ruso en Europa, reforzando la estrategia del presidente Donald Trump de usar el suministro energético como herramienta comercial y diplomática.

Además del acuerdo energético, Zelensky y Mitsotakis discutieron la futura participación de Grecia en la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, con énfasis en infraestructura, salud, digitalización y preservación de monumentos.

Zelensky también propuso que Grecia adquiera armamento ucraniano y destacó los avances de su país en la producción de sistemas defensivos.

El presidente ucraniano agradeció el respaldo griego a la aspiración de adhesión a la Unión Europea y al mantenimiento de sanciones contra Rusia.

Mitsotakis, por su parte, reiteró que la defensa de las fronteras es “innegociable” para Grecia y condenó los recientes ataques rusos contra infraestructura civil.

Zelensky continuará su gira europea con visitas programadas a Francia el lunes y a España el martes, en lo que constituye su segunda visita oficial a Grecia desde agosto de 2023.


