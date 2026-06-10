Grecia será país de honor en Mercado del Cine de Cannes en 2027

El Marché du Film del Festival de Cannes tendrá a Grecia como país de honor en su edición 2027.

A través de un comunicado, la organización mencionó que dicha distinción se le otorgó al país greco por su creciente afluencia en el mundo cinematográfico, por lo que albergará el mayor encuentro de profesionales de la industria del séptimo arte del mundo.

"Esta distinción celebra el notable auge de Grecia como uno de los principales centros audiovisuales de Europa y reconoce su creciente influencia en el panorama cinematográfico y audiovisual mundial, impulsada por una nueva generación de creadores, un sector de la producción en rápida expansión y un firme compromiso con la colaboración internacional".

Grecia se vuelve un centro creativo vibrante durante los últimos años

Esto se debe a que cineastas como Yorgos Lanthimos se dieron a conocer durante la última década, por lo que Grecia se ha convertido en un "centro creativo vibrante". También mencionaron que se reforzaron como destino de rodajes, gracias a programas de incentivos, a un robusto ecosistema de producción y a su diversidad de localizaciones.

"En la actualidad, el sector audiovisual griego aporta 1,900 millones de euros a la economía nacional, genera aproximadamente 44,000 puestos de trabajo y cuenta con cerca de 3,000 empresas activas en los ámbitos de la producción, la posproducción, la animación y los servicios creativos relacionados".

Esta designación como país de honor celebra también que la nación europea sucede a Japón como invitado de honor en la edición de 2026.

"Con el notable impulso que experimenta hoy en día su industria cinematográfica y audiovisual, Grecia encarna el espíritu de creatividad, apertura y colaboración internacional que el Marché du Film pretende celebrar a través de su iniciativa País de Honor".

¿Cuándo se llevará a cabo la próxima edición del Festival de Cannes?

La edición 2027 se celebrará del 11 al 19 de mayo, durante la edición 80.ª del Festival de Cannes, que por su parte se desarrollará entre el 11 y el 22 de mayo.

Esta distinción anual permite a la nación protagonista mostrar su talento, sus incentivos para rodajes y su creatividad a nivel global.

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