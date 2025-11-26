Cerrar X
Exige Presidencia respeto a Noroña tras ataque a Grecia Quiroz

Claudia Sheinbaum llamó a Gerardo Noroña a mostrar respeto y sensibilidad hacia la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, tras descalificarla como 'fascista'

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al senador Gerardo Fernández Noroña a conducirse con respeto, empatía y sensibilidad hacia Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo.

El exhorto se dio tras las descalificaciones del legislador, quien la llamó “ambiciosa” y “fascista” el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Tiene que haber sensibilidad”: Sheinbaum

Sheinbaum subrayó que Quiroz atraviesa un momento de dolor por el asesinato de su esposo el 1 de noviembre.

“Yo creo que en estos casos hay que respetar primero. La esposa del alcalde, hoy alcaldesa, no está pasando por un momento fácil. Hay que ser solidarios, estés o no estés de acuerdo”, declaró.

La mandataria distinguió entre el debate político y el momento personal de la funcionaria, señalando que las diferencias deben procesarse “a su debido tiempo”.

El origen del conflicto: señalamientos en Michoacán

Las críticas de Noroña surgieron después de que Quiroz solicitó a la Fiscalía de Michoacán investigar a dos senadores, Raúl Morón y Leonel Godoy, por el asesinato de su esposo.

El legislador respondió con fuertes acusaciones y aseguró que la Alcaldesa se “fue a la ultraderecha”.

En una transmisión en redes sociales, Noroña afirmó que Quiroz busca la gubernatura de Michoacán con apoyo de la oposición, a la que calificó como un espacio que “requiere figuras fascistas” con respaldo popular.

Secretaría de las Mujeres pide moderación

Citlali Hernández, Secretaria de las Mujeres, también llamó al senador a moderar su lenguaje y evitar expresiones misóginas, ofensivas o violentas.

“Todos los hombres de todos los partidos tienen mucho por hacer para repensar cómo debatir sin machismo ni misoginia”, indicó.

Anunció que enviaría un mensaje directo a Noroña para abordar el tema, subrayando la falta de sensibilidad en sus declaraciones.

Conferencia vacía y nueva arremetida desde el Senado

En respuesta a las críticas, Noroña convocó a una conferencia de prensa en el Senado; sin embargo, ningún medio asistió, lo que él calificó como “una campaña sesgada, perversa, de mala fe”.

Aun así, el legislador defendió nuevamente su postura en tribuna:

“Sostengo que la alcaldesa Quiroz ha decidido asumir una posición fascista y que buscará la gubernatura.”

El caso Manzo sigue en investigación

El 13 de noviembre, Quiroz reiteró públicamente su demanda de esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio del Alcalde Carlos Manzo.

Señaló que “le estorbaba a mucha gente”, en referencia a posibles intereses políticos dentro de Michoacán.


