Grupo Frontera estrena tema 'un x100to' con Bad Bunny

Esta mañana se estrenó el nuevo tema de Grupo Frontera, en colaboración con el reguetonero Bad Bunny, y el cual lleva por nombre “un x100to”.

La fusión del reggaetón y la música norteña llamó rápidamente la atención de los internautas, pues desde el día de ayer, cuando se anunció este dueto, tanto el grupo como el cantante se volvieron tendencia.

La canción comienza como una balada norteña, que en el coro adopta un ritmo más alegre, y es hasta mitad de la canción que interviene el 'conejo malo' aportando su conocido timbre de voz y tonos del reguetón, pero lo que llama la atención es que casi al finalizar el tema, se mezcla la voz del puertorriqueño con los clásicos sonidos de la batería y el acordeón, característicos del regional mexicano.

“Me queda solo 1%, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco es solo perdiendo el tiempo, baby pa’ que te miento, eso de que me vieron feliz no, no es cierto”, dice el coro de la canción.