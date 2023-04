Grupo Frontera y Bad Bunny la rompen en Coachella

La agrupación mexicana y el cantante puertorriqueño encendieron al público con su nueva canción 'un x100to' en el Festival de Coachella, en California.

Bad Bunny se presentó por segunda ocasión en el Festival de Música y Artes de Coachella, el cual se realiza en California, Estados Unidos, y sus presentaciones han dado de que hablar.

En su primera presentación, la semana pasada, levantó polémica por invitar a todos los asistentes a su casa, aunque no literalmente, sino que se refería a que por medio de redes sociales no se puede conocer del todo un artista y lo que se ve en videos y entrevistas, muchas veces es una ‘fachada’, por lo que no hay mejor manera de conocer a alguien más que estando en su casa.

Y como es costumbre, la presentación del puertorriqueño durante este segundo fin de semana de festival sorprendió al público.

En esta ocasión volvió a robarse el show, pues tuvo de invitados especiales a los integrantes del grupo norteño ‘Grupo Frontera’ para interpretar su más nueva canción “Un x100to”, la cual actualmente ocupa los primeros lugares de reproducción en Spotify.

Grupo Frontera en el escenario principal de Coachella 🇲🇽 pic.twitter.com/TQ9IL3eMbf — Indie 505 (@Indie5051) April 22, 2023





La canción fue una sorpresa para sus fanáticos, pues fue lanzada hace apenas un par de días y se trata de una curiosa colaboración entre el género norteño y el reguetón.





La agrupación mexicana saltó a la fama con un cover de la canción ‘No se va’ del grupo de pop Morat, y pese a que la canción no es de su autoría, eso no los ha detenido para obtener el reconocimiento del público e incluso lograr un dueto con el cantante del momento, Bad Bunny.





El puertorriqueño ha permanecido como uno de los artistas más escuchados a nivel mundial y su último disco ‘Un verano sin ti’ ha recibido múltiples galardones, entre ellos, un Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, y una nominación a ‘Álbum del año’.

La fusión musical entusiasmó a todos los asistentes de Coachella y así quedo demostrado en redes sociales, ya que los internautas se manifestaron con memes y mensajes tras la actuación de los artistas.

la presentación de bad bunny y grupo frontera en coachella me hizo sentir bien así pic.twitter.com/xEC4hCD4kw — carlos buburrón (@CBuburron) April 22, 2023

Todos terminando de ver el mejor show de Bad Bunny y de todo Coachella. pic.twitter.com/98Z8Acop0c — Gustavo Bobadilla (@Tavo_boba) April 22, 2023

Benito hermano ya eres más que mexicano pic.twitter.com/hXSFdcT2JQ — ❥kat (@BadbunnyStan_) April 22, 2023