A continuación te presentamos cada una de las ediciones en las que la selección española terminó siendo el líder del grupo

Inicio / Deportes / ¿Hasta dónde llegó España las seis veces que fue líder de grupo?

España terminó como primera de grupo en un Mundial por séptima vez en su historia. Sin embargo, esto no es una garantía para que se vuelva el favorito en ganar esta edición mundialista.

A continuación te presentamos cada uno de los Mundiales donde la selección española terminó siendo el líder del grupo.

Brasil 1950: España termina cuarta

España ganó con autoridad el Grupo 2 tras vencer a Estados Unidos (3-1), Chile (2-0) e Inglaterra (1-0). Sin embargo, en la ronda final solo empató con Uruguay (2-2) y luego cayó ante Brasil (6-1) y Suecia (3-1), finalizando en el cuarto lugar.

Italia 1990: Eliminación en octavos

La selección lideró su grupo con dos victorias y un empate, pero quedó fuera en octavos frente a Yugoslavia. Tras igualar 1-1 en el tiempo regular, un tiro libre de Dragan Stojkovic en la prórroga selló la derrota española por 2-1.

Japón-Corea 2002: Polémica en cuartos

España avanzó con paso perfecto en la fase de grupos y eliminó a Irlanda en penales. En cuartos, empató 0-0 con Corea del Sur, en un partido marcado por dos goles anulados que generaron controversia. Finalmente, cayó en la tanda de penaltis.

Alemania 2006: Francia frena el sueño

Tras ganar sus tres partidos de grupo, España se adelantó ante Francia en octavos con gol de David Villa. Sin embargo, los franceses remontaron con tantos de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane para imponerse 3-1.

Sudáfrica 2010: La gloria mundial

Después de perder en su debut ante Suiza, España reaccionó y avanzó como líder de grupo. Luego eliminó a Portugal, Paraguay y Alemania por 1-0, antes de conquistar su primer Mundial al vencer 1-0 a Países Bajos con el histórico gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

Rusia 2018: Adiós desde los penales

España llegó a octavos tras superar una complicada fase de grupos, marcada por el cambio de entrenador antes del torneo. Frente a Rusia empató 1-1, pero fue eliminada en la tanda de penaltis tras un partido en el que no logró imponer su juego.