El sindicato de guionistas de Hollywood busca frenar la compra de Warner por Paramount al considerar que afectará la competencia y el empleo

Inicio / Escena / Guionistas demandan a Paramount por fusión con Warner

El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA, por sus siglas en inglés) presentó este martes una demanda contra Paramount para intentar impedir la adquisición de Warner Bros. Discovery, al considerar que la operación viola las leyes antimonopolio de Estados Unidos.

La acción judicial se suma a la ofensiva emprendida por doce estados del país, cuyos fiscales generales solicitaron el bloqueo de la multimillonaria fusión al argumentar que generaría un monopolio ilegal.

Alertan por pérdida de empleos

En un comunicado, el WGA sostuvo que la integración de ambas compañías reducirá las oportunidades laborales para los guionistas y afectará sus ingresos.

El sindicato aseguró que la disminución de competidores en la industria derivará en un amplio recorte de empleos como parte de las medidas para reducir costos operativos.

La organización, considerada una de las más representativas de Hollywood y que reúne a cerca de 20 mil miembros, decidió sumarse a las acciones legales impulsadas contra la operación.

La demanda presentada por la coalición de fiscales generales, encabezada por California y Nueva York, sostiene que la compra incumple la sección 7 de la Ley Clayton, la cual prohíbe acuerdos empresariales que puedan limitar la competencia o favorecer la creación de monopolios.

Los estados consideran que la concentración de ambas empresas reduciría la competencia dentro del sector del entretenimiento.

El Gobierno federal dio su aval

Pese a las impugnaciones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) aprobó en junio la adquisición de Warner, tras concluir que la transacción no perjudicaría la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos.

Incluso, el organismo señaló que la evidencia recopilada durante su investigación apunta a que la empresa resultante podría fortalecer su capacidad para competir con los principales actores del mercado de streaming y medios digitales.

Mientras el proceso judicial avanza en Estados Unidos, la Unión Europea continúa analizando la operación antes de emitir una decisión. La fecha límite provisional para concluir la revisión está fijada para el 22 de julio.