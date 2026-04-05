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Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo

El nuevo pacto, alcanzado en solo tres semanas, incluye avances en IA y condiciones laborales, y marca un giro tras la crisis de Hollywood en 2023

  • 05
  • Abril
    2026

En un giro que sorprendió a la industria, el sindicato de guionistas de Hollywood y los grandes estudios alcanzaron un acuerdo tentativo que contrasta con el clima de confrontación vivido apenas unos años atrás.

El pacto, negociado entre Writers Guild of America West y la Alliance of Motion Picture and Television Producers, contempla una vigencia de cuatro años —uno más de lo habitual— y fue aprobado por unanimidad por el comité negociador del gremio, a la espera de la ratificación final de sus miembros.

Aunque los detalles no han sido revelados, se anticipa que el acuerdo incluirá avances clave para los guionistas, como mejoras en la atención médica, mayores protecciones frente al uso de inteligencia artificial y medidas para combatir el llamado “trabajo gratuito”, una de las principales quejas dentro del sector.

La rapidez con la que se logró el entendimiento —apenas tres semanas de conversaciones— marca un contraste notable con la crisis de 2023, cuando una huelga histórica paralizó parcialmente la industria del entretenimiento y obligó a redefinir las condiciones laborales en la era del streaming.

Este nuevo acercamiento sugiere un cambio en la dinámica entre sindicatos y estudios, en un momento en que también se negocian contratos con actores y directores, cuyos convenios están próximos a expirar y podrían reconfigurar nuevamente el equilibrio laboral en Hollywood.

Sin embargo, el acuerdo llega en medio de tensiones internas dentro del propio sindicato, que enfrenta una huelga de su personal desde febrero, lo que añade un matiz complejo a un entendimiento que, pese a todo, apunta a estabilizar una industria aún marcada por los conflictos recientes.


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