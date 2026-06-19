Hailee Steinfeld revela el nombre de su hija con emotivo mensaje

La actriz y cantante Hailee Steinfeld presentó a su hija Harper Haize Allen y compartió una emotiva carta sobre su experiencia como madre

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La actriz y cantante Hailee Steinfeld reveló el nombre de su hija, Harper Haize Allen, a través de una emotiva carta publicada en su boletín personal, donde compartió reflexiones sobre la maternidad y sus primeros meses como madre.

La artista, de 29 años, y su esposo, el mariscal de campo Josh Allen, dieron la bienvenida a su primera hija en abril, meses después de haber anunciado el embarazo en diciembre, poco tiempo después de su boda en Santa Bárbara, California.

Una carta llena de emociones

En el mensaje, Steinfeld se dirigió directamente a su hija, expresando la profunda conexión que ha desarrollado en poco tiempo.

“Llevas aquí poco tiempo, y de alguna manera siento como si siempre hubieras sido nuestra”, escribió.

La actriz describió la maternidad como una experiencia intensa, llena de momentos tanto agotadores como profundamente significativos.

“Estos últimos meses han sido hermosos y agotadores. Sagrados y muy especiales”, compartió.

Reflexiones sobre la maternidad

Steinfeld también habló sobre cómo su percepción del tiempo ha cambiado desde el nacimiento de su hija, destacando que ahora mide sus días en pequeños momentos cotidianos.

Señaló que la maternidad no solo está marcada por grandes hitos, sino por instantes simples como las siestas, los cuidados diarios y el vínculo constante con su bebé.

“He aprendido que la maternidad no se compone tanto de grandes momentos como de pequeños y preciosos”, expresó.

En su carta, la actriz aseguró que su hija ya ha tenido un impacto profundo en su vida, incluso en tan poco tiempo.

“Aunque sé que estoy destinada a guiarte, ya me has enseñado mucho más de lo que yo podría enseñarte”, escribió.

También compartió que tanto ella como su esposo se sienten afortunados y sorprendidos por la llegada de Harper.

Días antes de publicar la carta, Steinfeld señaló que su principal objetivo este verano es disfrutar plenamente de su hija, consciente de lo rápido que pasa el tiempo.

La actriz destacó que busca estar presente en cada momento, ya que esta etapa es única e irrepetible en la vida de su familia.