Hailee Steinfeld y Josh Allen ya son papás de una niña

Hailee Steinfeld y Josh Allen ya son papás y compartieron la noticia del nacimiento de su primera hija a través de un mensaje personal que difundieron en su newsletter. La actriz y el quarterback confirmaron que viven una nueva etapa en su relación, marcada por la llegada de su bebé.

¿Cómo anunciaron el nacimiento de su hija?

La actriz de 29 años dio a conocer la noticia mediante su newsletter Beau Society, donde publicó una ilustración de una cigüeña llevando a una bebé, acompañada de un mensaje firmado junto a su esposo.

“Nuestra bebé ha llegado. Nos sentimos increíblemente agradecidos y bendecidos, disfrutando estos primeros momentos. Muchas gracias por el cariño y los buenos deseos”.

El anuncio, firmado como “Con amor, Hailee y Josh”, no incluyó el nombre ni la fecha de nacimiento de la menor, pero confirmó que atraviesan uno de los momentos más importantes en su vida personal.

Una relación que evolucionó fuera del foco mediático

La pareja inició su relación en 2023 y, desde entonces, ha mantenido un equilibrio entre su vida pública y privada. Aunque los rumores surgieron tiempo después, su romance se consolidó con el paso de los meses.

El 31 de mayo de 2025 contrajeron matrimonio en Santa Bárbara, California, en una ceremonia discreta con pocos invitados y lejos de la atención mediática.

Así confirmaron el embarazo

La noticia del embarazo también fue compartida de forma personal. A través del mismo newsletter, Steinfeld publicó un video que describió como su “momento favorito” del año.

En el clip, grabado en un entorno nevado, Josh Allen aparece besando el vientre de la actriz, quien porta una sudadera con la palabra “Mother”, en una escena que marcó el anuncio de esta nueva etapa.

¿Quiénes son Hailee y Josh, los papás primerizos?

Hailee Steinfeld es conocida por su participación en producciones como Hawkeye, Pitch Perfect 2 y Sinners. En entrevistas recientes, había expresado su felicidad por su relación con Allen y la estabilidad que encontró en su vida personal.

Por su parte, Josh Allen, uno de los quarterbacks más reconocidos de la NFL, ha acompañado a la actriz en distintos eventos públicos, consolidando su presencia como pareja dentro y fuera de los reflectores.

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