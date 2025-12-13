Podcast
Escena

Hailee Steinfeld y Josh Allen esperan a su primer hijo

La actriz y el mariscal de campo confirmaron que serán padres tras una boda secreta. Compartieron la noticia con un emotivo video en redes

  13
  Diciembre
    2025

 La actriz nominada al Oscar Hailee Steinfeld y el mariscal de campo estrella de los Buffalo Bills Josh Allen, viven un momento de ensueño: amor consolidado, boda secreta y ahora la confirmación de que se convertirán en padres.

La noticia ha emocionado tanto a los fans del espectáculo como a los seguidores del deporte, quienes desde hace semanas especulaban sobre un posible embarazo.

Un anuncio íntimo en una fecha especial

La pareja eligió un camino muy personal para compartir la noticia, coincidiendo con el cumpleaños número 29 de Steinfeld.

La confirmación llegó a través de Beau Society, el newsletter personal de la actriz.

Ahí compartió un emotivo video que describió como su “momento favorito” del año. En el clip, grabado en un entorno nevado, Josh Allen besa el vientre de Steinfeld, quien viste una sudadera con la palabra “MOTHER”.

Las señales que encendieron los rumores

Las especulaciones se intensificaron en noviembre, durante los Governors Awards.

En aquella ceremonia, Steinfeld lució un vestido voluminoso y estructural de Stéphane Rolland que acentuaba su abdomen, lo que desató rumores en la prensa del corazón.

Hoy, esas versiones quedaron confirmadas.

Palabras de amor y gratitud

Steinfeld ya había expresado públicamente su deseo de formar una familia y la tranquilidad que encuentra junto a Allen.

“Literalmente le agradezco a Dios todos los días por haber encontrado a mi persona”, confesó la actriz.

“Siento que estoy entrando en la versión que siempre soñé ser, y eso tiene mucho que ver con estar con él”.

Por su parte, Josh Allen destacó la solidez de su relación: “Ella lo hace todo más fácil. Esa fue la decisión más importante que tomaré en mi vida, y tomé la correcta”.

Historia de amor lejos de los reflectores

La relación de Hailee Steinfeld y Josh Allen comenzó de forma discreta. Aunque los rumores surgieron en 2024, fue hasta meses después que se confirmó su romance.

Según fuentes cercanas, se conocieron a través de amigos en común en Los Ángeles y conectaron rápidamente por intereses compartidos, el amor por el arte y el compromiso profesional.

Tras varios meses de noviazgo, Allen le propuso matrimonio a Steinfeld en una ceremonia íntima.

La pareja se casó en mayo de 2025 en una boda discreta, con pocos invitados y lejos del bullicio mediático.

 


