Harry Styles lidera las nominaciones de los Brit Awards

El cantante tuvo cuatro nominaciones en las principales categorías de los premios, al igual que el duo de rock independente 'Wet Leg'.

La ex estrella de One Direction Harry Styles y Wet Leg, un dúo de rock independiente de la Isla de Wight, fueron los favoritos en los Brit Awards de este año, con cuatro nominaciones cada uno.



Styles obtuvo nominaciones este jueves por álbum del año por 'Harry's House', canción del año por 'As It Was', artista del año y mejor artista pop/R&B en los principales premios musicales del Reino Unido.





Wet Leg fue nominado a álbum del año por su debut homónimo, que encabezó las listas de éxitos, y también recibió nominaciones a grupo del año, mejor artista nuevo y mejor acto de rock alternativo.



Otros en la lista de nominados incluyeron a George Ezra, Stormzy y el DJ de música dance Fred quienes fueron preseleccionados como artista del año.



Las nominaciones de debut fueron para el grupo femenino de K-pop Blackpink, el cantante de Eurovisión Sam Ryder, el rapero de Kentucky Jack Harlow y el artista británico de grime y hip hop Kojey Radical.



Disney obtuvo una rara nominación a canción internacional del año por el éxito 'We Don't Talk About Bruno', del elenco de la película Encanto.





Beyoncé, Taylor Swift y Lizzo competirán por el premio al artista internacional del año.



Los Brits Awards de este año se llevarán a cabo el 11 de febrero en el estadio O2 de Londres.





Con información de AP.