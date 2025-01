Harry y Meghan visitan a evacuados por incendios en Los Ángeles

El príncipe Harry y la duquesa Meghan Markle realizaron una visita a Pasadena el viernes, donde se reunieron con el alcalde de la ciudad, Víctor Gordo, y con los trabajadores de emergencia que combaten el devastador incendio que golpea a California.

Este incendio ha arrasado cerca de 5,000 hectáreas, dejado once muertos y destruido entre 4,000 y 5,000 estructuras.

El duque y la duquesa de Sussex, conocidos por su activismo y apoyo a causas sociales, consolaron a los evacuados y distribuyeron comida a las víctimas en el Centro de Convenciones de Pasadena, que alberga a muchas personas desplazadas por el fuego.

En las imágenes de su visita, Meghan, con una gorra azul que decía "LA", y Harry, fueron vistos abrazando y brindando palabras de aliento a los evacuados, mientras compartían momentos con los voluntarios.

Además, los Sussex tuvieron un encuentro con el chef José Andrés, fundador de World Central Kitchen (WCK), una organización que ha proporcionado comidas calientes gratuitas a los afectados por los incendios y los equipos de emergencia. Meghan también conversó con Doug Goodwin, quien perdió su hogar en el incendio.

El alcalde Gordo destacó la discreción de la pareja, mencionando que su visita fue completamente anónima.

También participaron en la distribución de alimentos antes de visitar algunas de las zonas más afectadas por el fuego.

El viernes, los Sussex emitieron un comunicado instando a la comunidad a ofrecer refugio a los evacuados y donar suministros a las víctimas. Se sabe que han donado ropa y otros artículos esenciales a quienes han perdido todo.

