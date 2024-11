Susan Sarandon cree que no volverá a trabajar en Hollywood

Susan Sarandon, reconocida por su prolífica carrera en el cine y su activismo social, desconoce su futuro profesional debido a su postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

La actriz, de 78 años, reveló en una entrevista reciente que sus comentarios pro Palestina la han llevado a un punto en el que no sabe si volverá a trabajar en grandes producciones.

“No lo sé. En Hollywood no”, fue la contundente respuesta de Sarandon a la pregunta sobre la posibilidad de recibir nuevas ofertas laborales en la meca del cine.

Desde que fue desvinculada de la influyente agencia United Talent Agency, su carrera ha enfrentado una serie de reveses.

La actriz confesó que este hecho ha sido utilizado como ejemplo por ejecutivos de cómo no deben actuar los artistas si desean mantener sus oportunidades laborales.

“Mi agencia me dejó, mis proyectos fueron cancelados. Me han utilizado como ejemplo de lo que no se debe hacer si se quiere seguir trabajando”, dijo.

