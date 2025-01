¡Hasta el amanecer! Sub Zero Project tendrá un show en México

Dentro del público México cada vez resuena con más fuerza la música electrónica y para prueba de ello son los festivales que se realizan en el país, los cuales siempre son bien recibidos.

Dj´s de todo el mundo al darse cuenta del gran alcance que tiene su música en México, han decidido realizar shows en solitarios para sus fans.

Es por esto, por lo que el dueto Sub Zero Project anunció que visitarán México como parte de su gira “ALL IN ONE”.

El dueto conformado por Nigel Coppen y Thomas Velderman, ambos originarios de los Países Bajos llegará al país este 18 de enero, así lo dieron a conocer mediante una publicación en redes sociales.

En las especificaciones del evento se deja en claro que solo podrán asistir mayores de edad y este comenzará a partir de las 22:00 horas y terminará a las 06:00 horas del día siguiente.

Los boletos podrán conseguirse a través del portal Passline.

La primera fase de este evento ya fue totalmente agotada; sin embargo, la segunda fase de boletos generales continúa.

