Indigna 'opulencia' de exfuncionario 'Bronco', Manuel González

La opulencia con la que vive el exsecretario de Gobierno, Manuel González, causó indignación entre los legisladores locales. Pues, mientras él continúa con una vida llena de lujos, cientos de nuevoleoneses aún sufren consecuencias de sus actos.

En este contexto, los legisladores revivieron el polémico episodio en que González regaló un reloj Rolex, de $5,000 dólares, a su esposa, lo cual generó críticas allá por el 2018.

Miguel Flores, coordinador de Movimiento Ciudadano, lo catalogó como un sinvergüenza, tanto a Manuel González como a otros exfuncionarios del sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, quienes han sido señalados por diversos actos de corrupción.

“Es muy lamentable ver estas situaciones (la vida de opulencia de Manuel González). Ya todos sabemos que fue una administración en donde hubo muchísimos casos de corrupción. Lamento mucho que los ciudadanos tengamos que ver esto, que no les dé vergüenza. Pero esos comportamientos, pues las autoridades se tienen que encargar. Si lo tienen que sancionar, que ya lo hagan”, dijo Flores.

La actual vida que lleva el exfuncionario está llena de lujos. Desde que salió del poder, se le ha visto gozar de privilegios como ser participante en torneos de golf en clubs exclusivos como Terralta. Sin embargo, esta opulencia se evidenció incluso antes de que dejara de ser funcionario de gobierno, cuando en 2018 regaló un reloj Rolex Oyster Perpetual, cuyo precio entonces era de $5,000 dólares, poco más de $100,000 pesos mexicanos.

Tanto el exsecretario de Gobierno como el exsecretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, han sido señalados por emitir decretos en lo "oscurito" para permitir que se construyera el fraccionamiento Punta Alta, a 500 metros de la pedrera Minorte, en García.

Los ciudadanos que compraron viviendas en esa zona, además de sufrir afectaciones en sus casas, también sufren de terribles problemas de salud debido a la contaminación del aire que respiran todos los días. Aunque el caso se ha señalado en diferentes ocasiones y ya hay denuncias por esto, sigue sin resolverse.

“Las denuncias ya están presentadas y no han hecho nada en la Fiscalía Anticorrupción. Esto tiene años, no es nuevo; yo lo he mencionado en diferentes intervenciones. Hoy vemos al exsecretario general de Gobierno, Manuel González, en un torneo de golf. De verdad, qué cinismo”, dijo Greta Barra, diputada de Morena.

Comentarios