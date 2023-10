Reciben a Woody Allen con aplausos en el Festival de Venecia

Con aplausos tras la proyección y en la rueda de prensa fue recibido Woody Allen en el Festival de Venecia que proyectó, fuera de competencia su nuevo filme, Coup de chance, rodado en París con actores franceses. “He sido muy afortunado toda mi vida”, ha dicho el director neoyorquino.

Coup de chance llega a Venecia tras haber sido rechazada por el Festival de Cannes en mayo pasado debido a la polémica que sigue persiguiendo a Woody Allen por las acusaciones de abusos sexuales de su hija adoptiva Dylan Farrow, unos hechos supuestamente ocurridos en 1992 y por los que fue exonerado hace tiempo.

“Las películas que me gustan, desde joven, son europeas, el cine francés, italiano, sueco, toda mi vida he querido hacer películas como los europeos”, ha dicho el director de Manhattan o Annie Hall que, a sus 87 años, no ha descartado volver a rodar en Nueva York en el futuro.

Tengo una idea muy buena para Nueva York, si alguien sale de la sombra y se ofrece a financiarme sin hacer demasiadas preguntas, si algún incauto me pone el dinero sobre la mesa, la haría. Dijo exhibiendo su habitual ironía.

Un sentido del humor que está presente también en Coup de chance. La trama gira en torno a un matrimonio aparentemente ideal, interpretado por Lou de Laâge y Melvil Poupaud, que se ve amenazado cuando un antiguo compañero de instituto de ella aparece por casualidad en su vida.

