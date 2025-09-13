Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T125729_566_d764b5f8db
Escena

Henry Cavill se lesiona y retrasa el rodaje de 'Highlander'

Henry Cavill sufrió una grave lesión mientras se preparaba para su papel en la nueva versión de Highlander, lo que ha obligado a posponer la producción

  • 13
  • Septiembre
    2025

El actor Henry Cavill sufrió una grave lesión mientras se preparaba para su papel en la nueva versión de Highlander, lo que ha obligado a posponer el inicio de la producción.

La filmación, prevista para finales de 2025, ahora comenzará a principios de 2026.

Aunque los estudios Amazon MGM, el director Chad Stahelski y los representantes del actor no han precisado la gravedad de la lesión, se sabe que ocurrió durante el intenso entrenamiento físico que requiere la película, priorizando la salud de Cavill sobre el calendario de rodaje.

El remake del clásico de 1986 sigue la historia de Connor MacLeod, un guerrero inmortal interpretado por Cavill, en una guerra milenaria donde el último inmortal en pie obtiene un poder supremo.

El filme contará con un elenco de primer nivel que incluye a Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou y Max Zhang.

La lesión refleja el compromiso de Cavill con sus papeles, como lo demostró en Superman y The Witcher, donde siguió exigentes entrenamientos físicos y realizó la mayoría de sus acrobacias.

Este contratiempo se suma a la larga historia de obstáculos de la franquicia Highlander, que ha enfrentado críticas mixtas y múltiples cambios de dirección a lo largo de los años.

Los productores aseguran que, pese al retraso, se busca ofrecer una película de alta calidad que haga justicia al legado de la saga.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

Zona_Metropolitana_archivo_7d0a36e4fe
Pide NL no festejar con pirotecnia en fiestas patrias
Whats_App_Image_2025_09_14_at_9_51_48_PM_1e7d82ba1c
Fuertes lluvias causan estragos en Montemorelos
gdhs_d01bbd3030
Cierran vialidades en Área Metropolitana por acumulación de agua
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×