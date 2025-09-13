Henry Cavill se lesiona y retrasa el rodaje de 'Highlander'

El actor Henry Cavill sufrió una grave lesión mientras se preparaba para su papel en la nueva versión de Highlander, lo que ha obligado a posponer el inicio de la producción.

La filmación, prevista para finales de 2025, ahora comenzará a principios de 2026.

Aunque los estudios Amazon MGM, el director Chad Stahelski y los representantes del actor no han precisado la gravedad de la lesión, se sabe que ocurrió durante el intenso entrenamiento físico que requiere la película, priorizando la salud de Cavill sobre el calendario de rodaje.

El remake del clásico de 1986 sigue la historia de Connor MacLeod, un guerrero inmortal interpretado por Cavill, en una guerra milenaria donde el último inmortal en pie obtiene un poder supremo.

El filme contará con un elenco de primer nivel que incluye a Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou y Max Zhang.

La lesión refleja el compromiso de Cavill con sus papeles, como lo demostró en Superman y The Witcher, donde siguió exigentes entrenamientos físicos y realizó la mayoría de sus acrobacias.

Este contratiempo se suma a la larga historia de obstáculos de la franquicia Highlander, que ha enfrentado críticas mixtas y múltiples cambios de dirección a lo largo de los años.

Los productores aseguran que, pese al retraso, se busca ofrecer una película de alta calidad que haga justicia al legado de la saga.

