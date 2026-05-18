Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_eiza_gonzalez_2_828ab5fda2
Escena

Eiza González conquista Hollywood junto a grandes estrellas

La actriz mexicana avanza a paso firme en Hollywood, con el reciente estreno de la película In the Grey, junto a Jake Gyllenhaal y Henry Cavill

  • 18
  • Mayo
    2026

Cada vez son más las películas de Hollywood en las que participa Eiza González, quien poco a poco, sin polémica ni escándalo, se ha ganado el respeto de la industria y del público, gracias a su talento y disciplina.

La actriz mexicana es la protagonista de la película In the Grey (En la zona gris), en la que comparte créditos con Jake Gyllenhaal y Henry Cavill, bajo la dirección de Guy Ritchie.

En la película, recién estrenada en México, interpreta a Rachel Wild, una determinada negociadora que tendrá que salir ilesa de una peligrosa hazaña, consolidándose como una de las pocas protagonistas femeninas bajo la dirección del británico.

“Siempre voy a estar muy agradecida con Guy Ritchie porque vio algo en mí que mucha gente no, y siempre me ha permitido salir de mi zona de confort con ciertos personajes.

“Muchas veces a las mujeres no se nos permite ser así, y el hecho de que yo pueda ser libre de esa manera en una escena o con un personaje (…) son retos que a mí me parecen interesantes”, dijo.

Cuando González conoció a Ritchie, recuerda haberle “lavado la cabeza” con la idea de que podía hablar con acento británico.

“No sé si en ese entonces tenía la oportunidad de realmente hablar con acento británico, pero yo lo logré”, relató.

Desde entonces se llevaron muy bien y forjaron una relación amistosa y profesional, que convirtió a la actriz en una colaboradora habitual en la etapa más reciente de la filmografía de Ritchie.

En la nueva cinta, el personaje de Eiza tendrá que recuperar una suma multimillonaria de dinero de un peligroso tirano y, para lograrlo, echará mano de un competente equipo con pasado criminal que le guarda una devoción especial.

“No cualquier día puedes estar ‘bossing around’ (dando órdenes) a Jake (Gyllenhaal) y a Henry Cavill. Es como muy surreal, pero son grandes compañeros de escena”, contó la actriz.

González ha forjado su carrera interpretando mujeres predominantemente inteligentes, duras y seguras de sí mismas, y se ha vuelto una cara recurrente en el cine de acción.

La actriz confiesa que no es algo que haya buscado conscientemente y considera que gran parte de su trabajo en realidad retrata lo que es una mujer contemporánea.

González también estrena I Love Boosters, junto a Demi Moore y Keke Palmer, y actualmente se prepara para el rodaje de Iron Jane, una película en la que interpretará a una fisicoculturista.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

eiza_presume_novio_3dafab3eff
Presume Eiza González romance con Grigor Dimitrov
EH_UNA_FOTO_2026_05_05_T131054_594_ff3e2c1f5e
Eiza González desafía sus límites con Iron Jane en Cannes
escena_renata_notni_1ad3f873eb
Renata Notni confirma ruptura con Diego Boneta
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_19_at_11_10_58_PM_50a71ea6b9
Presentan nueva Ley de Turismo que regulará los Airbnb
Whats_App_Image_2026_05_19_at_10_59_24_PM_6b38619ede
Presenta Sergio Mayer su renuncia irrevocable a Morena
Whats_App_Image_2026_05_19_at_10_28_33_PM_1b1c757091
'México siempre estará en mi corazón': Butragueño
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
Jose_Lobaton_b857f3506c
Imputan a José Lobatón; este miércoles tendrá audiencia clave
publicidad
×