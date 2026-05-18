Eiza González conquista Hollywood junto a grandes estrellas

Cada vez son más las películas de Hollywood en las que participa Eiza González, quien poco a poco, sin polémica ni escándalo, se ha ganado el respeto de la industria y del público, gracias a su talento y disciplina.

La actriz mexicana es la protagonista de la película In the Grey (En la zona gris), en la que comparte créditos con Jake Gyllenhaal y Henry Cavill, bajo la dirección de Guy Ritchie.

En la película, recién estrenada en México, interpreta a Rachel Wild, una determinada negociadora que tendrá que salir ilesa de una peligrosa hazaña, consolidándose como una de las pocas protagonistas femeninas bajo la dirección del británico.

“Siempre voy a estar muy agradecida con Guy Ritchie porque vio algo en mí que mucha gente no, y siempre me ha permitido salir de mi zona de confort con ciertos personajes.

“Muchas veces a las mujeres no se nos permite ser así, y el hecho de que yo pueda ser libre de esa manera en una escena o con un personaje (…) son retos que a mí me parecen interesantes”, dijo.

Cuando González conoció a Ritchie, recuerda haberle “lavado la cabeza” con la idea de que podía hablar con acento británico.

“No sé si en ese entonces tenía la oportunidad de realmente hablar con acento británico, pero yo lo logré”, relató.

Desde entonces se llevaron muy bien y forjaron una relación amistosa y profesional, que convirtió a la actriz en una colaboradora habitual en la etapa más reciente de la filmografía de Ritchie.

En la nueva cinta, el personaje de Eiza tendrá que recuperar una suma multimillonaria de dinero de un peligroso tirano y, para lograrlo, echará mano de un competente equipo con pasado criminal que le guarda una devoción especial.

“No cualquier día puedes estar ‘bossing around’ (dando órdenes) a Jake (Gyllenhaal) y a Henry Cavill. Es como muy surreal, pero son grandes compañeros de escena”, contó la actriz.

González ha forjado su carrera interpretando mujeres predominantemente inteligentes, duras y seguras de sí mismas, y se ha vuelto una cara recurrente en el cine de acción.

La actriz confiesa que no es algo que haya buscado conscientemente y considera que gran parte de su trabajo en realidad retrata lo que es una mujer contemporánea.

González también estrena I Love Boosters, junto a Demi Moore y Keke Palmer, y actualmente se prepara para el rodaje de Iron Jane, una película en la que interpretará a una fisicoculturista.

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