Hospitalizan a Mónica Escobedo por cirugía para extirpar un mioma

La comediante y actriz mexicana, Mónica Escobedo, se hizo tendencia en redes sociales debido a que informó que fue sometida a una cirugía para extirpar un mioma.

Tras este anuncio, sus seguidores mostraron todo su apoyo con mensajes a la comediante.

Tras esto, Mariana compartió imágenes desde su cama de hospital y explicó que dicha cirugía era necesaria para mejorar su calidad de vida.

En un mensaje compartido mediante sus redes sociales, Mariana Escobedo explicó que fue intervenida quirúrgicamente para retirar un mioma, un tumor benigno que afecta el útero.

En el mensaje, la comediante mantuvo su ya clásico sentido del humor al dirigirse a sus seguidores, y aunque el mensaje fue breve, no incluyó detalles adicionales sobre su estado de salud postcirugía.

Esta publicación provocó rápidamente la reacción de sus seguidores, quienes llenaron las redes sociales de la comediante mexicana de comentarios positivos y muestras de cariño, en donde le deseaban una pronta recuperación.

Hasta el momento, la artista no ha actualizado su estado después de la cirugía.

