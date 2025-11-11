Cerrar X
escena_monica_escobedo_6703647d20
Escena

Hospitalizan a Mónica Escobedo por cirugía para extirpar un mioma

La comediante mexicana compartió que fue operada para retirar un tumor benigno; sus seguidores enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para su recuperación

  • 11
  • Noviembre
    2025

La comediante y actriz mexicana, Mónica Escobedo, se hizo tendencia en redes sociales debido a que informó que fue sometida a una cirugía para extirpar un mioma.

Tras este anuncio, sus seguidores mostraron todo su apoyo con mensajes a la comediante.

Tras esto, Mariana compartió imágenes desde su cama de hospital y explicó que dicha cirugía era necesaria para mejorar su calidad de vida.

En un mensaje compartido mediante sus redes sociales, Mariana Escobedo explicó que fue intervenida quirúrgicamente para retirar un mioma, un tumor benigno que afecta el útero.

En el mensaje, la comediante mantuvo su ya clásico sentido del humor al dirigirse a sus seguidores, y aunque el mensaje fue breve, no incluyó detalles adicionales sobre su estado de salud postcirugía.

Esta publicación provocó rápidamente la reacción de sus seguidores, quienes llenaron las redes sociales de la comediante mexicana de comentarios positivos y muestras de cariño, en donde le deseaban una pronta recuperación.

Hasta el momento, la artista no ha actualizado su estado después de la cirugía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_belgica_61a7af056e
México se mediría ante Bélgica previo al Mundial 2026
Caldo_de_pollo_3566152b47
Caldo de pollo, el sabor del consuelo celebra su día
AP_25316089901629_d0fd7b1572
Nieta de Trump, Kai, causa expectación al debutar en la LPGA
publicidad

Últimas Noticias

mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T120240_107_fff9d3dd8e
El diablo viste de a la Moda 2 presenta su primer tráiler
corralongrua_779b43ba95
Beneficia Juárez con 'Descuentos a la Orden' a automovilistas
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×