Hospitalizan a guitarrista de AC/DC Stevie Young en Buenos Aires

El guitarrista Stevie Young, integrante de la banda de hard rock AC/DC, fue ingresado a una clínica privada en Buenos Aires previo al arranque de una serie de presentaciones en Argentina como parte de la gira mundial “Power Up Tour”.

Ingreso hospitalario por precaución

De acuerdo con información difundida por la productora del evento, el músico de 69 años presentó malestar, por lo que fue trasladado a un hospital local para la realización de estudios médicos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas específicas de su condición de salud.

Reportan estado estable del guitarrista

Voceros del equipo indicaron que el artista se encuentra estable y de buen ánimo, además de mantener la expectativa de integrarse a las presentaciones programadas.

“Stevie se encuentra bien y de buen ánimo”, informaron, al señalar que espera subir al escenario en los próximos días.

AC/DC mantiene agenda de conciertos en Argentina

La agrupación tiene previstos tres conciertos en el estadio Monumental de Buenos Aires, programados para los días 23, 27 y 31 de marzo, con localidades agotadas.

Estos espectáculos marcan el regreso de la banda a Argentina, donde no se presentaban desde 2009.

Gira mundial en homenaje a Malcolm Young

La gira “Power Up Tour” toma su nombre del álbum lanzado en 2020 en homenaje a Malcolm Young, fundador del grupo y fallecido en 2017.

La banda fue creada en 1973 en Sídney, Australia, por Malcolm y su hermano Angus Young, y desde entonces ha mantenido una trayectoria internacional con múltiples cambios en su alineación.

Actual formación de la banda

Actualmente, AC/DC está conformada por Brian Johnson (voz), Angus Young (guitarra), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

Comentarios