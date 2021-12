Hugh Jackman da positivo a COVID-19

El actor Hugh Jackman dio a conocer hoy que dio positivo a COVID-19 y que que tiene síntomas leves.

A través de sus redes sociales, el intérprete de 'Wolverine' de los "X-Men" compartió un video para informar de su propia voz que resultó contagiado de coronavirus, también detalló que tiene síntomas leves y tan pronto se recupere volverá a los escenarios.

El actor australiano de 53 años expresó que espera pronto volver a la obra de Broadway "The Music Man" al Winter Garden Theatre.

Cabe recordar que el 8 de abril, Jackman compartió en sus redes sociales que había recibido la vacuna contra la COVID-19.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I´m cleared ... looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02