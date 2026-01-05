Neil Diamond regala guitarra especial a Hugh Jackman

El actor australiano Hugh Jackman compartió su asombro tras recibir un obsequio invaluable: una guitarra acústica de edición especial, enviada directamente por la leyenda del folk-rock Neil Diamond.

El instrumento llegó a manos del intérprete de Wolverine como un gesto de admiración mutua entre ambas estrellas.

El protagonista de El Gran Showman no pudo ocultar su emoción al descubrir que la caja contenía el instrumento con una dedicatoria personalizada y la firma del cantautor.

Jackman, quien es un confeso admirador de la trayectoria de Diamond, calificó el momento como uno de los más especiales de su carrera profesional. La sorpresa fue documentada a través de sus redes sociales, donde se volvió tendencia.

Este regalo surge tras la interpretación que Jackman realizó de Mike Sardina, un músico de la vida real que formó una exitosa banda tributo a Neil Diamond llamada Lightning & Thunder, para la película en Song Sung Blue.

La cinta se basa en un documental del 2008 del mismo nombre, que cuenta la historia real de Mike y Claire Sardina (interpretada por Kate Hudson), una pareja de músicos que encontró fama interpretando canciones de Neil Diamond en bares y salones de casinos.

Aunque Jackman canta las canciones de Diamond en el filme y se caracteriza como un imitador del artista, su papel es el del fan y músico que le rinde tributo a Diamond.

Los fanáticos de ambos artistas han celebrado esta conexión única, destacando la humildad y el talento que definen a estas dos figuras mundiales. Se espera que Jackman utilice el instrumento en alguna de sus próximas presentaciones musicales en vivo.

