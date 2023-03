Il Volo da poderosa interpretación en la Arena Monterrey

Il Volo, conformado por Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto, y Piero Barone, conquistó a los regios que acudieron a su presentación en la Arena Monterrey.

El trío italiano Il Volo se presentó anoche en La Arena Monterrey acompañado por una orquesta con alrededor de 20 músicos entre cuerdas, metales y percusiones.

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto, y Piero Barone, salieron al escenario en punto de las 21:20 horas vestidos con elegantes trajes negros y vivos en color plata, desde el primer momento cautivaron a los regiomontanos con su talento.

El repertorio inició con The Ecstasy of Gold y el aria Nessun dorma, del acto final de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini. Entre aplausos y gritos, el trío recibió el reconocimiento de la audiencia, que valoraron la potencia de sus voces y su indiscutible entrega.

La noche avanzó con Granada, Cinema paradiso y All by myself. “México ha sido uno de los países que más nos ha apoyado cantaremos canciones de la cultura latinoamericana” mencionó Ignazio.

Como parte de la presentación incluyeron canciones de su más reciente álbum Tres Voces Un Alma, y se escucharon temas que se hicieron famosos en voz de Ricardo Montaner, Luis Miguel, José Alfredo Jiménez y José José.

Su amor por el país lo expresaron por medio de un video visitando algunos de los lugares más representativos de México, dando paso a uno de los momentos más especiales de la noche que fue cuando cantaron acompañados con mariachi canciones como Si nos dejan y Ella.