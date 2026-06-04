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Inauguración del Mundial 2026 tendrá a Shakira y Burna Boy

La presentación se realizará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, durante el espectáculo previo al partido inaugural del torneo

  • 04
  • Junio
    2026

La ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con el estreno en vivo de "Dai Dai", la canción oficial del torneo, interpretada por las estrellas internacionales Shakira y Burna Boy.

La presentación se realizará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, durante el espectáculo previo al partido inaugural del torneo, en un evento que reunirá música, cultura y futbol ante una audiencia global.

La participación de ambos artistas marcará la primera interpretación pública de la canción, que forma parte del proyecto musical oficial creado para acompañar la edición 2026 de la Copa del Mundo.

Shakira regresa a un escenario ligado al Mundial

La cantante colombiana volverá a protagonizar uno de los momentos más relevantes de una Copa del Mundo, ahora acompañada por Burna Boy, uno de los artistas africanos con mayor proyección internacional en los últimos años.

La colaboración entre ambos fue elegida como tema oficial del torneo y estará vinculada a iniciativas educativas impulsadas alrededor del campeonato.

El estreno de "Dai Dai" será uno de los actos centrales de la ceremonia inaugural, que comenzará antes del arranque oficial de la competencia.

Además de Shakira y Burna Boy, la ceremonia contará con la participación de diversos artistas de América Latina, África y otras regiones del mundo.

Entre los nombres confirmados se encuentran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes formarán parte del espectáculo preparado para dar la bienvenida al torneo.

La presentación en México será la primera de una serie de ceremonias vinculadas al inicio de la Copa Mundial 2026, cuya organización será compartida entre México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial arrancará con una ceremonia de alcance global

La inauguración buscará combinar expresiones musicales de distintas regiones con la identidad multicultural que caracteriza a la edición 2026 del torneo.

Con el estreno de "Dai Dai", la ceremonia marcará el comienzo de una competencia que atraerá la atención de millones de aficionados alrededor del mundo y que tendrá a México como escenario del primer capítulo de la justa internacional.


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