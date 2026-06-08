Belinda y Shakira avivan expectativa por show del Mundial 2026

A solo unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa por la ceremonia inaugural continúa creciendo, especialmente después de que Belinda compartiera una imagen junto a Shakira durante los ensayos del espectáculo que se realizará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la intérprete de "Luz sin gravedad" publicó un video en el que aparece conversando con la cantante colombiana, una publicación que rápidamente desató especulaciones entre sus seguidores sobre su posible presencia en el evento que dará inicio a la máxima fiesta del futbol.

De acuerdo con la información que ha circulado en los últimos meses, Belinda formará parte del elenco artístico encargado de representar a México durante la inauguración del Mundial 2026, llevando elementos de la cultura y la identidad nacional ante una audiencia global.

La publicación junto a Shakira fortaleció esas versiones, ya que ambas artistas fueron captadas durante los preparativos del espectáculo, considerado uno de los eventos musicales más importantes del año.

Shakira volverá a brillar en una Copa del Mundo

Por su parte, Shakira tendrá nuevamente un papel destacado en una Copa del Mundo gracias a la interpretación de "Dai Dai", tema incluido en el álbum oficial de la FIFA World Cup 2026.

Un espectáculo con grandes figuras de la música

Además de ambas intérpretes, el espectáculo contempla la participación de Alejandro Fernández, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Maná y Los Ángeles Azules, conformando un cartel que buscará proyectar la diversidad musical de América Latina ante millones de espectadores en todo el mundo.

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