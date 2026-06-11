Marcha de la CNTE se realizará de manera pacífica: Segob

A unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la movilización convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se desarrollará de manera pacífica y no afectará las actividades previstas para el arranque del torneo.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la funcionaria señaló que la propia organización magisterial notificó a las autoridades federales que la protesta programada para esta mañana se realizará sin incidentes.

"Hoy la CNTE ha expresado públicamente que la movilización prevista para esta mañana se hará de manera pacífica", afirmó.

Descarta afectaciones a la inauguración

Rodríguez aprovechó su intervención para enviar un mensaje de tranquilidad a los aficionados, visitantes y turistas nacionales e internacionales que asistirán a los eventos relacionados con el inicio de la justa mundialista.

Enfatizó que las autoridades federales y capitalinas mantienen una coordinación permanente para garantizar la seguridad y el desarrollo normal de todas las actividades.

"El Mundial va y se desarrollará con normalidad", sostuvo.

Añadió que existen las condiciones necesarias para asegurar el acceso de los asistentes y el correcto funcionamiento de los operativos desplegados en la Ciudad de México.

"A todas las personas que acudirán a los eventos relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol les informamos que existen las condiciones necesarias para garantizar su acceso, su seguridad y el desarrollo de las actividades programadas", señaló.

Además, destacó que el país se encuentra preparado para recibir a miles de turistas durante el torneo y reiteró que el objetivo es que la fiesta deportiva se desarrolle en un ambiente de tranquilidad.

"En conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México y con todas las autoridades del Gobierno de México podemos garantizar la normalidad de las actividades", dijo.

Asimismo, destacó que el Mundial representa una celebración para millones de aficionados alrededor del mundo.

"México está listo para recibir a miles de visitantes en nuestro país y esta es una fiesta para los amantes del fútbol, pero también una celebración", expresó.

Previo a referirse a la CNTE y a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, informó sobre las movilizaciones registradas el miércoles en la Ciudad de México.

La primera correspondió a una marcha conmemorativa por los hechos del 10 de junio de 1971, conocidos como el Halconazo.

De acuerdo con la secretaria, la movilización partió del Casco de Santo Tomás hacia el Cine Cosmos y concluyó sin incidentes.

"Se llevó a cabo esta movilización de manera ordenada y concluyó sin incidentes", informó.

La segunda movilización ocurrió por la noche y reunió a madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones civiles.

Investigan apoyos a manifestantes

Indicó que personal de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas acompañaron en todo momento a los participantes.

Además, reiteró el respaldo del Gobierno federal a las familias de personas desaparecidas.

"Expresar en primer lugar nuestro respeto y solidaridad a las madres y familias buscadoras. Comprendemos lo que representa la ausencia de un ser querido", manifestó.

Reveló que las autoridades cuentan con información sobre el traslado de algunas personas provenientes de Jalisco para participar en la movilización y señaló que se investiga quién financió esos apoyos.

"Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias", explicó.

Finalmente, reiteró que el Gobierno federal mantendrá los operativos necesarios para garantizar tanto el derecho a la libre manifestación como el desarrollo de los eventos relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

"Les damos la bienvenida y reiteramos nuestro compromiso para que esta jornada se desarrolle en paz, tranquilidad y con pleno respeto a los derechos de todas y de todos", concluyó.

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