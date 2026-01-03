Incluyen a Drake en demanda por presunto fraude digital

El rapero canadiense Drake fue incluido en una demanda presentada ante un tribunal distrital de Virginia, en la que se le acusa de presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada a manipular plataformas digitales para aumentar reproducciones musicales.

La acción legal fue interpuesta por dos residentes estadounidenses, quienes señalan que el artista habría participado en un esquema de fraude digital.

Uso de bots y granjas de streaming

De acuerdo con la acusación, Drake y otros supuestos conspiradores habrían utilizado redes de bots automatizados y granjas de streaming para inflar artificialmente el número de reproducciones de su música en Spotify y otras plataformas digitales.

El objetivo, según el texto judicial, habría sido obtener ventajas comerciales indebidas y manipular los algoritmos de recomendación.

Otros señalados en el caso

Además del intérprete, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, la demanda incluye al influencer Adin Ross y a un tercer implicado identificado como George Nguyen. Todos son señalados por presunto fraude bajo la ley federal contra el crimen organizado (RICO).

Asimismo, fueron incluidos como acusados el sitio de apuestas en línea Stake.us y su empresa matriz, Sweepstakes Limited.

Contexto del litigio

La demanda fue presentada mientras Drake se preparaba para el lanzamiento de su próximo álbum, titulado Iceman. Según los demandantes, el esquema habría generado ingresos ilícitos mediante la manipulación de métricas de popularidad.

Hasta el momento, Drake ni los demás señalados han emitido una postura pública sobre las acusaciones. El tribunal aún no ha fijado fecha para la primera audiencia del caso.

Comentarios