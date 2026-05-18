Buscan redistribuir carga eléctrica y frenar apagones

Ante los apagones recurrentes registrados en la ciudad, la secretaria técnica del Ayuntamiento, Alma Rosa Alarcón, informó que se trabaja en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la problemática, la cual atribuyó a la alta demanda de energía.

La funcionaria explicó que uno de los principales objetivos es evitar que las mismas colonias continúen siendo afectadas de manera constante, por lo que se busca redistribuir la carga eléctrica mediante ajustes en la red de suministro.

Detalló que actualmente la CFE desarrolla trabajos técnicos que incluyen la construcción de una nueva línea de interconexión, con la finalidad de integrar una subestación ubicada en un sector de la ciudad a otra de mayor capacidad, lo que permitirá equilibrar la demanda energética.

Esta obra se conectará con varias líneas en la zona poniente para mejorar la distribución del servicio.

Alarcón señaló que estos trabajos forman parte de un proceso más amplio que también contempla mantenimiento a la infraestructura existente, el cual se ha extendido debido a la sobrecarga en los equipos, provocada por las condiciones climáticas y el incremento en el consumo.

Indicó que los apagones han sido “cíclicos”, situación que ya es reconocida por la propia CFE, por lo que se están tomando medidas preventivas para evitar daños mayores en el sistema eléctrico.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de afectaciones a aparatos eléctricos, realicen su reporte al número 071, único canal oficial de atención de la CFE. Explicó que mediante este proceso se puede acceder a un formato para la posible reposición de equipos dañados, siempre y cuando se acredite la propiedad con la factura correspondiente.

Finalmente, la secretaria técnica señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la CFE, se espera que en las próximas semanas concluyan los trabajos de interconexión y mantenimiento, lo que permitiría estabilizar el servicio eléctrico en Matamoros y reducir significativamente los apagones.

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