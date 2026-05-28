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Admite planear atentado en concierto de Taylor Swift en Viena

El ciudadano austríaco de 21 años, conocido como Beran A., enfrenta cargos que incluyen delitos terroristas y pertenencia a una organización de este tipo

  • 28
  • Mayo
    2026

Ante un tribunal en Austria, un hombre admitió haber planeado un ataque contra un concierto de Taylor Swift en Viena hace casi dos años.

El plan de ataque contra el concierto fue frustrado, pero las autoridades austríacas cancelaron de todas formas las tres presentaciones de Swift en agosto de 2024.

El ciudadano austríaco de 21 años, conocido únicamente como Beran A., enfrenta cargos que incluyen delitos terroristas y pertenencia a una organización de este tipo.

Su abogada defensora señaló que se declaró culpable de los cargos relacionados con el plan contra el concierto durante el primer día del juicio el mes pasado.

¿Cómo planeaba perpetrar el ataque Beran A durante el concierto de Taylor Swift?

Presuntamente, Beran A planeaba atacar a personas fuera del Estadio Ernst Happel con cuchillos o explosivos caseros ante la multitud de fanáticos, conocidos como Swifties, que se encontraban presentes en la gira Eras Tour.

Devastados por las cancelaciones, muchos se reunieron en el centro de Viena para intercambiar pulseras de la amistad y lamentarse por las suspensiones.

También se alega que Beran A. estableció contactos con otros miembros del grupo Estado Islámico antes del ataque planeado. Los fiscales indicaron que hablaron de comprar armas y fabricar bombas, y que el acusado también intentó comprar armas ilegalmente en los días previos a la presentación.

Se declara no culpable de ataques simultáneos

Este joven será juzgado junto con Arda K., y otro hombre por presuntamente planear llevar a cabo ataques simultáneos en Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán de 2024 en nombre del EI.

Solo Beran A. fue acusado en relación con el plan contra el concierto. Se declaró no culpable de los cargos vinculados al plan de ataques simultáneos.

Podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

 


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