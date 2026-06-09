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Escena

J Balvin enciende la fiesta mundialista en Monterrey

El cantante colombiano ofreció un concierto gratuito en Fundidora tras la clausura del Tour del Trofeo de la FIFA, acompañado por la presencia de Kaká

  • 09
  • Junio
    2026

El cantante colombiano J Balvin encendió el ánimo de miles de regiomontanos con un concierto masivo y gratuito en el Parque Fundidora, consolidando a Monterrey como sede de la euforia mundialista.

El espectáculo de música urbana fue después de la clausura internacional del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

Los fanáticos, que aseguraron sus accesos gratuitos, tuvieron la oportunidad de conocer al astro brasileño Kaká, quien causó furor al aparecer como el invitado de honor custodiando el trofeo, desatando la ovación de la fanaticada del balompié.

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La artista estadounidense Amber Mark y el reconocido productor brasileño Pedro Sampaio fueron los encargados de calentar los motores con sus propuestas sonoras globales.

El momento cumbre lo tuvo a su cargo J Balvin, quien regresó a tierras regias para sumarse a la fiebre mundialista.

Con un set breve, pero con éxito de su carrera, y un cuerpo de baile de primer nivel, el antioqueño puso a cantar y bailar a la Sultana del Norte al grito de "¡Qué chimba, México!".

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Llamó la atención que los asistentes al festival compartieron en redes sociales el avistamiento de los vagones del monorriel de las líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, los cuales realizaban recorridos de prueba sobre las vías que cruzan el Parque Fundidora.

Las luces de los trenes en fase de testeo complementaron la atmósfera festiva y futurista del evento masivo.

Con este magno espectáculo musical, Nuevo León da formalmente el banderazo de salida de las actividades artísticas de la Copa del Mundo, activando de forma anticipada la pasión en la víspera de los primeros partidos oficiales en la entidad.

 


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