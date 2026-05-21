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Escena

J Balvin regresa a Monterrey tras 7 años con un lleno total

Tras varios años de ausencia, el cantante colombiano J Balvin se reencuentra con los regios, durante el concierto que ofrece en la Arena Monterrey

  • 21
  • Mayo
    2026

¡J Balvin lo volvió a hacer! El colombiano conquistó anoche a los regios que llenaron la Arena Monterrey, en su regreso a la ciudad tras siete años de ausencia.

La noche explotó cuando “El niño de Medellín” apareció en el escenario a las 21:40 horas para iniciar el primer acto (de cuatro) en los que dividió su show con "Blanco", "7 de mayo", "Altura" y "Qué más pues?".

José Álvaro Osorio Balvin, nombre completo del cantante, no escatimó en producción: un gran escenario conformado por una rampa central y una pantalla gigante al centro, además de show de luces, 14 bailarines y un corista; también se instaló un pequeño escenario adicional en la zona de cancha general.

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El público, compuesto por hombres y mujeres de todas las edades, tampoco escatimó en pasarla bien, coreando y bailando prácticamente de principio a fin.

“Buenas noches, directamente desde Medellín, Colombia, para toda la gente de Monterrey, México”, dijo el colombiano. “Qué bueno regresar después de siete años con un lleno total. Gracias a todos por estar aquí, por su cariño y por sus bendiciones. El único propósito esta noche es que se diviertan y que lo disfruten, ¿estamos ready?”

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Para el segundo acto, Balvin incluyó tres de sus colores, "Amarillo", "Morado" y "Azul", así como "Loco contigo" y "Otra vez", lo que enloqueció a todos, para luego dar paso a los tres invitados de la noche: NSQK, Ryan Castro y El Bogueto.

Algo que destacó fue la ausencia de músicos en vivo; todas las canciones se escucharon gracias a un DJ. Sin embargo, esto permitió que J Balvin presentara muchas de las colaboraciones que ha realizado en los últimos años con artistas como Rosalía, María Becerra, Tyga, Cardi B, entre otros.

El tercer acto fue de lo más esperado, pues incluyó sus primeros éxitos como "Ginza", "6 AM", "Ay vamos", "La canción" y el color más esperado, "Rojo".

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En el cuarto acto, “El niño de Medellín” se despidió de los regios al ritmo de "Mi gente", "Qué calor" e "In Da Getto", con la promesa de volver pronto.

Fotos: Pedro Villarreal


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