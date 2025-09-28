JLo asegura que su divorcio con Ben Affleck fue 'lo mejor'

Después de poco más de un año del inicio del proceso de divorcio con Ben Affleck y posterior separacion en feberos de 2025, Jennifer Lopez reflexionó sobre su matrimonio con el actor y describió la ruptura como "lo mejor que le ha pasado".

Recientemente, la cantante dijo en una entrevista para CBS News para promocionar su próxima cinta, "Kiss of the Spider Woman", que ahora ve su divorcio como algo positivo en su vida.

"Porque me cambió", dijo antes de aclarar: "No me cambió, me ayudó a crecer de una manera que necesitaba crecer".

Pese a que JLo y Affleck se divorciaron en 2024, ambos permanecieron cerca uno del otro durante la grabación de la cinta, pues Affleck fungió como el productor de la misma. Además de que el rodaje se llevó a cabo mientras aún estaban casados y atravesaban problemas maritales.

Esta experiencia, según Lopez, fue desafiante al mismo tiempo que reveladora.

Al mismo tiempo, reconoció que la participación en el proyecto de su ahora exesposo significó mucho para ella, pues afirmó que "la película no se habría hecho si no fuera por él y su compañía de producción Artists Equity".

"Este era el papel para el que nací y quería hacerlo, y él y su empresa acordaron financiar su sueño. Siempre le daré ese crédito", dijo Lopez.

Sin embargo, admitió que en el ámbito personal las cosas fueron totalmente distintas y difíciles.

"Era difícil no pensar en nada. Fue como el mejor y el peor de los momentos, en cierto modo, porque cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz. Y luego, en casa, no era tan bueno. Y me preguntaba: '¿Cómo puedo conciliar esto?'".

"Pero uno sale adelante", continuó, antes de declarar que toda esa tumultuosa experiencia es algo que ahora recuerda como algo positivo para ella, que la ayudó a crecer como persona y a "ser más consciente de sí misma".

"Soy una persona diferente a la que era el año pasado", declaró.

En cuanto a cómo se siente en la actualidad, aseguró encontrarse muy feliz y que probablemente es el mejor verano que ha tenido.

"Me di cuenta de que la alegría está en vivir estos momentos y realmente abrazar la vida y todo lo que te trae", explicó.

