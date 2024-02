JLo le rinde tributo al amor en su nuevo disco

Tras una década sin publicar álbumes, Jennifer Lopez regresa con This is Me... Now, una secuela del disco casi homónimo que compuso hace 20 años, cuando se enamoró del que en ese momento era el amor de su vida, el actor Ben Affleck.

Tener una “segunda oportunidad” con ese amor, la inspiró para volver al estudio. “Escribí el álbum This Is Me... Then en un tiempo, hace 20 años, cuando me enamoré del amor de mi vida en ese momento y terminamos rompiendo”, explica la superestrella procedente de El Bronx (Nueva York), de ascendencia puertorriqueña.

“Pero 20 años más tarde nos reencontramos y me sentí muy inspirada para volver y escribir de nuevo sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad con este tipo de amor”, afirma la cantante, sobre su relación con Affleck.

A This is Me... Now (Esta soy yo... ahora), que se estrena este viernes junto con la película This Is Me... Now: Una historia de amor, escrita y protagonizada por la propia cantante con cameos de Affleck, Sofía Vergara, Post Malone y Trevor Noah, entre otros, Lopez lo describe como su “proyecto más personal” hasta la fecha.

El disco es “una gran historia de amor”, admite, con canciones como Dear Ben pt.II o Greatest Love Story Never Told. Pero también es mucho más que eso.

“La idea de This is Me... Now es la de aceptarse a uno mismo, aceptar quién eres ahora. A veces miramos hacia atrás y decimos ‘podría haber hecho mejor esto, podría haber hecho mejor aquello’. Pero en ese momento quizás estabas haciéndolo lo mejor que podías con lo que sabías”, reflexiona.

“Esta es quien soy he recogido algunas cicatrices en el camino, hay también cosas increíbles sobre mí, pero quiero a esta persona. Acepto quién soy. Esta soy yo ahora” afirma la estrella de 54 años de edad. El filme estará disponible a partir de hoy en la plataforma Amazon Prime.



Me inspiró tener una segunda oportunidad con este tipo de amor. Jennifer Lopez.



Comentarios