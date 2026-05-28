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Estrena JLo lujosa mansión tras divorcio de Ben Affleck

Fuentes cercanas a la cantante aseguran que la intérprete se siente “libre” y muy feliz en esta nueva casa, especialmente porque representa un nuevo comienzo.

  • 28
  • Mayo
    2026

Jennifer Lopez volvió a convertirse en tema de conversación luego de presumir públicamente la espectacular mansión de 18 millones de dólares donde actualmente vive tras su divorcio de Ben Affleck.
La cantante y actriz mostró por primera vez distintos rincones de su nuevo hogar ubicado en Hidden Hills, California, propiedad que adquirió después de separarse oficialmente del actor en 2025.  

De acuerdo con medios estadounidenses, la residencia fue completamente remodelada durante más de un año y ahora cuenta con un estilo elegante en tonos blancos y rosas, motivo por el que algunos ya la bautizaron como la “Barbie Dreamhouse” de JLo.  

La mansión incluye cinco habitaciones, ocho baños, cine privado, alberca con jacuzzi, casa de huéspedes y amplios jardines dentro de una exclusiva zona residencial de Los Ángeles. Además, anteriormente perteneció al músico John Fogerty.  

Jennifer Lopez compartió fotografías disfrutando del lugar junto a sus hijos, familiares y amigos durante una celebración por Memorial Day, dejando ver que atraviesa una nueva etapa enfocada en su tranquilidad y vida familiar.  

Fuentes cercanas a la cantante aseguran que la intérprete se siente “libre” y muy feliz en esta nueva casa, especialmente porque representa un nuevo comienzo después de la mediática ruptura con Ben Affleck.  

Mientras tanto, la enorme mansión que Jennifer Lopez compartía con Affleck en Beverly Hills continúa a la venta después de varios intentos fallidos por encontrar comprador. La propiedad actualmente tiene un precio cercano a los 50 millones de dólares.  

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck fue una de las más mediáticas de Hollywood. Después de retomar su romance en 2021 y casarse en 2022, la pareja finalizó oficialmente su divorcio en enero de 2025.  

Ahora, con esta nueva mansión, JLo parece enfocada en comenzar una etapa mucho más tranquila, independiente y rodeada de su familia.


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