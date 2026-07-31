Jacob Batalon, actor de Spider-Man se casa con Veronica Leahov

Jacob Batalon, actor de Spider-Man, confirmó su boda con Veronica Leahov tras meses de rumores y después de anunciar su compromiso en 2025

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El actor Jacob Batalon, reconocido por interpretar a Ned Leeds en la franquicia cinematográfica de Spider-Man, confirmó que contrajo matrimonio con la diseñadora de interiores Veronica Leahov, de acuerdo con información publicada por la revista People.

Las primeras señales del enlace surgieron durante una entrevista con el programa Heart, en la que el actor participó junto a Tom Holland y Zendaya para promocionar Spider-Man: Brand New Day.

En la conversación, Batalon se refirió a Leahov como su "esposa" al hablar de los apodos que utilizan en su relación.

Además de esa declaración, el actor fue visto en varias ocasiones portando un anillo en el dedo anular izquierdo, incluido durante la premiere de Spider-Man: Brand New Day realizada el 27 de julio en Los Ángeles.

Por su parte, Veronica Leahov modificó discretamente su sitio web profesional para presentarse como "Veronica Leahov Batalon", reforzando las versiones sobre el matrimonio.

Una historia que comenzó con un compromiso

La boda se produjo meses después de que la pareja anunciara su compromiso, el 5 de marzo de 2025, mediante publicaciones en Instagram.

En ese momento, Batalon compartió imágenes de la propuesta realizada en Nueva York y expresó que era "el comienzo del resto de nuestras vidas juntos".

Leahov también celebró el compromiso en redes sociales, donde manifestó su emoción por iniciar una nueva etapa junto al actor.

El matrimonio de Batalon y Leahov ocurre pocas semanas después de que Tom Holland confirmara su boda con Zendaya. Ambos compromisos fueron anunciados con apenas unos meses de diferencia, una coincidencia sobre la que Batalon llegó a bromear, asegurando que él había planeado casarse antes que sus compañeros.

Previo al enlace, el actor reveló que dejó la mayor parte de la organización en manos de Leahov y comentó que incluso aprendió sobre arreglos florales durante los preparativos. También había contado que la pareja contemplaba celebrar la boda en Francia, luego de descartar Italia como destino.