Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_04_22_T084910_388_d6fa584532
Escena

Kendall Jenner y Jacob Elordi avivan rumores de romance

La supermodelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi estarían iniciando un romance, según diversos reportes que apuntan a que ambos han pasado tiempo juntos

  • 22
  • Abril
    2026

La supermodelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi estarían iniciando un romance, según diversos reportes que apuntan a que ambos han pasado tiempo juntos de forma cercana en los últimos meses.

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana aseguró que las celebridades han estado “saliendo y conociéndose”, lo que sugiere que su relación va más allá de una simple amistad.

Coachella desata especulaciones

Los rumores cobraron fuerza durante el festival Coachella, donde fans señalaron haber visto a Jenner y Elordi juntos en repetidas ocasiones.

EH UNA FOTO - 2026-04-22T084832.492.jpg

Testigos incluso afirmaron que se mostraron cariñosos en eventos privados, incluyendo una fiesta posterior organizada por Justin Bieber.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, versiones indican que el vínculo no es reciente, sino que comenzó a principios de febrero, consolidándose durante su estancia en Los Ángeles.

Ambas figuras han mantenido relaciones con otras celebridades en el pasado. Jenner fue vinculada con el cantante Bad Bunny, con quien terminó en diciembre de 2023, además de relaciones previas con figuras como Devin Booker y A$AP Rocky.

Por su parte, Elordi ha tenido romances con personalidades como Zendaya y Kaia Gerber, entre otras.

EH UNA FOTO - 2026-04-22T084900.957.jpg

A pesar de la atención mediática, Jenner ha sido reservada respecto a su vida personal.

En entrevistas pasadas ha señalado que prefiere mantener sus relaciones en privado, al considerarlas “especiales y sagradas”.

La empresaria también ha compartido su visión del amor, asegurando que cree en las conexiones instantáneas y en el llamado “amor a primera vista”, aunque reconoce que no es algo que experimente con frecuencia.

Mientras tanto, fuentes cercanas señalan que la pareja continúa conociéndose lejos del escrutinio público, en una relación que, por ahora, avanza sin confirmación oficial pero con creciente interés mediático.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

566b7d320668e3b167e02ed29638f2a769d9d8b6_2e8bd8bd37
Chayanne enciende la CDMX con su gira 'Bailemos otra vez'
EH_DOS_FOTOS_2026_04_22_T094224_404_c3765f2c3d
¿Dua Lipa y Callum Turner planean boda en Italia?
EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T094950_130_7d0440eb7a
¡De gira! Karol G anuncia su ambicioso 'Tropitour' mundial
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2523_09ac5d9a0d
UNTA Coahuila celebra Día del Niño en General Cepeda
Whats_App_Image_2026_04_23_at_10_05_30_PM_701bf4b87a
Frenan registro de Regio Poder; apuestan por vía independiente
IMG_2538_2d7dd977d5
Operativo Mochila es necesario ante alertas en escuelas
publicidad

Más Vistas

EH_CONTEXTO_25_b859d9d3ee
Dennis te Kloese: ¿El próximo presidente deportivo de Rayados?
H_Gh5_L_Gv_Xw_AA_1_E1_E_8e9afcb353
Operativo contra una red de huachicol deja 14 detenidos: Harfuch
EH_COLLAGE_d33a5b6afe
Urgen extender pruebas de plomo a toda la población
publicidad
×