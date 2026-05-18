Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_05_18_T091720_332_158810af9f
Escena

Kendall Jenner y Jacob Elordi en cita doble con Kyle y Chalamet

Fotografías en Hawái y Los Ángeles colocan a Kendall Jenner y Jacob Elordi en el centro de rumores amorosos, acompañados por Kylie Jenner y Timothée Chalamet

  • 18
  • Mayo
    2026

La modelo Kendall Jenner y el actor del momento Jacob Elordi se colocaron en el centro de la atención mediática tras ser captados en una aparente escapada privada en Hawái, donde fueron fotografiados disfrutando de un momento íntimo en la playa, alimentando así las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Las imágenes, difundidas por TMZ, muestran a la modelo y al actor compartiendo un momento relajado en una playa privada, sentados juntos sobre una toalla y alejados del bullicio mediático, en lo que muchos interpretan como una confirmación de que entre ambos existe algo más que amistad.

Los rumores sobre un romance entre Jenner y Elordi comenzaron a circular desde el festival de Coachella, celebrado a mediados de abril, donde seguidores y medios especializados señalaron una cercanía cada vez más evidente entre ambos.

Lee aquí la nota completa: Kendall Jenner y Jacob Elordi avivan rumores de romance

La reciente escapada a Hawái reforzó estas versiones, especialmente por el perfil reservado que tanto la integrante del clan Kardashian-Jenner como el protagonista de “Euphoria” suelen mantener respecto a su vida privada.

INFO 7 UNA FOTO - 2026-05-18T091756.367.jpg

Doble cita en Los Ángeles

Como si las imágenes en la playa no fueran suficientes, nuevas fotografías publicadas por el portal DeuxMoi mostraron a Kendall Jenner y Jacob Elordi en Los Ángeles junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

HIkE0nCXAAEOU9H.jfif

En las instantáneas, Elordi aparece conduciendo un automóvil con Kendall como copiloto, mientras Kylie y Chalamet ocupan los asientos traseros, en una escena que rápidamente se viralizó por mostrar una especie de “doble cita” entre dos de las parejas más comentadas del entretenimiento.

Mientras Kendall, Kylie y Timothée intentaron ocultar sus rostros con teléfonos móviles, Kylie no pudo contener la risa, detalle que llamó particularmente la atención entre seguidores y medios.

La aparición pública de Jacob Elordi resulta especialmente llamativa luego de que el actor cancelara recientemente su participación como jurado en el Festival de Cannes debido a una lesión en el pie, situación que generó sorpresa entre fans al verlo ahora conduciendo con aparente normalidad.

INFO 7 UNA FOTO - 2026-05-18T091804.856.jpg

Lee aquí la nota completa: Jacob Elordi sale del jurado de Cannes 2026 por fractura

Fuentes cercanas citadas por medios estadounidenses aseguran que Kendall y Jacob han estado pasando tiempo juntos durante los últimos meses y conociéndose mejor, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

04e4c777_9686_46fb_b9a2_048860f159d4_1c7d978711
Busca DIF Saltillo replicar modelo del Centro de Autismo Zapopan
Whats_App_Image_2026_05_19_at_12_20_05_AM_7266a22b1d
Jueces exigen replantear la elección judicial
Whats_App_Image_2026_05_18_at_4_27_44_PM_0634df3028
Tamaulipas será pionero con centro especializado en adicciones
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_19_at_11_10_58_PM_50a71ea6b9
Presentan nueva Ley de Turismo que regulará los Airbnb
Whats_App_Image_2026_05_19_at_10_59_24_PM_6b38619ede
Presenta Sergio Mayer su renuncia irrevocable a Morena
Whats_App_Image_2026_05_19_at_10_28_33_PM_1b1c757091
'México siempre estará en mi corazón': Butragueño
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
Jose_Lobaton_b857f3506c
Imputan a José Lobatón; este miércoles tendrá audiencia clave
publicidad
×