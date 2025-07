Jennifer López celebra su cumpleaños 56 con una fiesta exclusiva

La cantante, actriz y empresaria puertorriqueña, Jennifer López, celebró este jueves su cumpleaños 56 con una fiesta tan exclusiva como elegante durante una pausa de su gira europea.

"La Diva del Bronx" deslumbró a sus invitados en su fiesta en Antalya, Turquía, donde combinó música, moda y glamour.

El evento reunió tanto a amigos cercanos como a figuras del espectáculo internacional, además de miembros de su equipo artístico.

#JenniferLopez celebrates her birthday in Turkey at a huge party with a massive three-tier cake topped with sparklers & bottle girls with champagne, singing her new song & twerking next to her cake! 👏💃🎂🇹🇷🍾👑❤️‍🔥pic.twitter.com/oXo5LJjhmF